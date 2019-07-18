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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
18 Temmuz 2019 - 15:09,

Çok konuşulan kare! Olaylı derbi sonrası Jailson ve Rodrigues...

Geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide büyük olaylar çıkmıştı.

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Fenerbahçe'nin antrenmanından paylaşılan bu görüntü akıllara tarihi derbiyi getirdi.

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Jailson'un Belhanda ile yaşadığı tokat olayı sonrası saha bir anda karışmıştı.

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Bu esnada Brezilyalı futbolcuyu yakalayan ilk isim Garry Rodrigues olmuştu.

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Çok konuşulan ve büyük cezaların çıktığı derbi sonrası ikilinin fotoğrafı: 'Kavgadan aşk doğdu' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Ryan Donk 6 maç men ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye 5 maç men ve 13 bin lira, Garry Rodrigues ise 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezası almıştı.

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Belhanda'ya tokat atan Jailson 8 maç men ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado ise 6 maç men ve 15 bin 600 lira parayla cezalandırılmıştı.

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"Tek hedefimiz şampiyonluk"

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, ''Bu sezon büyük bir mücadele verip taraftarımıza şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz, tek hedefimiz bu'' dedi.

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