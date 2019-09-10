Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çok eleştirildi, Güneş kenara alıyor! Moldova 11'inde...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
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MOLDOVA İLE 11. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 7’si resmi, 3 özel maçta ay yıldızlılar 8 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.
2
Şenol Güneş'in sahaya çıkarmayı düşündüğü ilk 11 ise şu şekilde
3
Mert Günok
4
Merih Demiral
5
Zeki Çelik
6
Çağlar Söyüncü
7
UMUT MERAŞ
Umut Meraş
8
Ozan Tufan
9
Deniz Türüç
10
Dorukhan Toköz
11
Yusuf Yazıcı
12
AY-YILDIZ GURUR
İrfan Can Kahveci
13
Cenk Tosun
14
HAKAN ÇALHANOĞLU KULÜBEYE
A Milli Takım’daki performansı eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu, Moldova maçında yedek soyunacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan’ı korumak için bugün oynatmama kararı aldığı belirtildi.
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Belinde ağrısı olan Emre Belözoğlu’nun durumu ise bugün netleşecek.