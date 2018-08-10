Cocu'yu çıldırttılar: Kendinize gelin!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı-Lacivertliler, Benfica karşısında maçın belli bölümlerinde fazlasıyla oyundan düşmüştü.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Özellikle üç isim vardı ki; sahada kaldıkları süre içerisinde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Hollandalı çalıştırıcı Cocu, Benfica karşısında forma giyen oyuncular arasında özellikle 3 isme "Kalitenize yakışmayan bir oyun oynadınız. Böyle devam edemezsiniz. Bu seviyede olmaz. Kendinize gelin" sözleriyle tepki gösterdi.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Bu oyuncular Valbuena, Dirar ve Giuliano’ydu. Brezilyalı ikinci yarıda adeta sahada gezindi. Valbuena ile Dirar ise takım hücuma çıkarken kaptırdıkları toplarla ve yaptıkları basit pas hatalarıyla taraftarı çıldırttı.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Salı gecesi oynanacak rövanş karşılaşması hiç de öyle kolay geçmeyecek. Bazı futbolcular toparlanmak zorunda. Tabii ki bu maçtan önce ligde Bursaspor mücadelesi var.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Bursaspor kapalı kutu. İlk maçlar her zaman sürprize açık bitmiştir. Geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe’nin ilk maç galibiyetleri azdır.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Hem Bursaspor hem de Benfica 90 dakikaları Fenerbahçe için büyük önem teşkil ediyor. Olası bir puan kaybında ligin telafisi var, çünkü maraton uzun ancak Benfica maçının telafisi olmaz. Seyirciler de bu iki maça hazır olmak zorunda. (Cumhuriyet)