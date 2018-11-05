Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cocu için flaş sözler: 'Fenerbahçe'nin teklifini...'
Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu'yu bir şok da İngiltere'den geldi.
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Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçirerek yollarını ayıran Phillip Cocu'ya İngiltere'den sürpriz bir mesaj geldi.
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Daha önce PSV'de Cocu ile beraber çalışan Everton Futbol Direktörü Michael Brands, Hollanda basınına konuştu.
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Cocu'nun iyi bir teknik adam olduğunu ancak İngiltere'de çalışması konusunda olumsuz düşündüğünü belirten Brands şöyle konuştu:
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"Bana göre Cocu iyi bir antrenör. Ancak yabancı ve yeni olduğun bir ülkede hemen kendi vatandaşlarını getirmek doğru değil. Zaten bir Hollandalı ile Premier Lig'e başlamamak da benim için daha iyi oldu."
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Cocu ile İngiltere'de çalışmamasının avantajını da aktaran Hollandalı futbol adamı, "Premier Lig'de daha önce çalışmamış biri ile başlamak iyi olmazdı. Çünkü ikimiz de daha önce İngiltere'de çalışmadık. Cocu opsiyonumuz değildi.
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Şu anda Marco Silva ile çalışmaktan mutluyum. Silva daha önce Hull City ve Watford'da çalıştı.
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Ayrıca PSV için görev aldığım dönemde Marco Silva'yı Sporting Lizbon'da izlemiştim" ifadelerini kullandı.
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Cocu ve Fenerbahçe ayrılığını da değerlendiren Michael Brands, "Normalde Cocu'nun Fenerbahçe'ye 'evet' diyeceğini düşünmüyordum."
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"Ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve projesi Cocu'yu etkiledi. Ama başlangıç dramatik oldu ve her şey zor başladı" yorumunda bulundu.