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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak...
Futbol

Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü belli olacak ancak transferde yeni bir gelişme yaşanmış değil.

Fotoğraflar: Ajans
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Teknik direktör Phillip Cocu hazırlıklarını eldeki malzemeye göre yapıyor.

Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle 4-6-0 sistemiyle ön eleme maçlarına çıkacak. Soldado'nun sakatlığı ve takımdaki golcü sıkıntısı nedeniyle Aatif, Dirar, Giuliano üçlüsünün alternatifi Alper Potuk olacak.

Fotoğraflar: Ajans
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Cocu'nun Giuliano için, "Oyun merkezimiz olacak. Hem orta saha hem golcü özelliği olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız" dediği öğrenildi.

Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı teknik adam, ilk tur için planlarını Giuliano üzerine kurmuş durumda. İlk ön elemede ileri üçlüyü Giuliano, Aatif ve Dirar'dan kurmayı planlıyor. Aatif ve Dirar topu Giuliano'ya getirecek, Brezilyalı ile sonuca gitmeye çalışılacak.

Fotoğraflar: Ajans
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Diğer yandan Mehmet Topal, Phillip Cocu'nun büyük takdirini kazandı. Geçmiş dönemde aldığı eleştirilere rağmen tüm hocalar tarafından oynatılan milli yıldız, Hollandalı teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. İlk olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hedefleyen Cocu, Mehmet Topal'ı as kadroya yazdı.

Fotoğraflar: Ajans
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Lozan maçı sonrası 32 yaşındaki oyuncusundan övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcının, "Profesyonelliğiyle herkese örnek bir oyuncu. Takımın en hazır isimleri arasında. Kendisine yapılan eleştirilere katılmıyorum. Mümkün olduğunca iki yönlü oynamaya çalışan, tecrübeli bir futbolcu. Kimse benden onu bir kenara atmamı beklemesin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, topu kaybettikleri anda 10 saniyede geri kazanma konusuna çok önem veriyor.

Fotoğraflar: Ajans
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Antrenmanlarda topu kaybettikleri hücum bölgesinde geri alabilmek için özel çalışmalar yapan Hollandalı çalıştırıcı "Şayet topu kaybettiğimiz bölgede kazanabilirsek en ideali olur."

Fotoğraflar: Ajans
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"Ancak bunu maksimum 10 saniye içerisinde yapmalıyız. Aksi durumda kademeli olarak savunmaya yerleşmeliyiz. Sürekli önde basmaya çalışırsak, takım savunması zarar görür" diyerek oyuncularını da uyarıyor. (Fotomaç)

Fotoğraflar: Ajans
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