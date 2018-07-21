Cocu'nun Şampiyonlar Ligi planı! İleri üçlüde onlar olacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Teknik direktör Phillip Cocu hazırlıklarını eldeki malzemeye göre yapıyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 10
Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle 4-6-0 sistemiyle ön eleme maçlarına çıkacak. Soldado'nun sakatlığı ve takımdaki golcü sıkıntısı nedeniyle Aatif, Dirar, Giuliano üçlüsünün alternatifi Alper Potuk olacak.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 10
Cocu'nun Giuliano için, "Oyun merkezimiz olacak. Hem orta saha hem golcü özelliği olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız" dediği öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 10
Hollandalı teknik adam, ilk tur için planlarını Giuliano üzerine kurmuş durumda. İlk ön elemede ileri üçlüyü Giuliano, Aatif ve Dirar'dan kurmayı planlıyor. Aatif ve Dirar topu Giuliano'ya getirecek, Brezilyalı ile sonuca gitmeye çalışılacak.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 10
Diğer yandan Mehmet Topal, Phillip Cocu'nun büyük takdirini kazandı. Geçmiş dönemde aldığı eleştirilere rağmen tüm hocalar tarafından oynatılan milli yıldız, Hollandalı teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. İlk olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hedefleyen Cocu, Mehmet Topal'ı as kadroya yazdı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 10
Lozan maçı sonrası 32 yaşındaki oyuncusundan övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcının, "Profesyonelliğiyle herkese örnek bir oyuncu. Takımın en hazır isimleri arasında. Kendisine yapılan eleştirilere katılmıyorum. Mümkün olduğunca iki yönlü oynamaya çalışan, tecrübeli bir futbolcu. Kimse benden onu bir kenara atmamı beklemesin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, topu kaybettikleri anda 10 saniyede geri kazanma konusuna çok önem veriyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 10
Antrenmanlarda topu kaybettikleri hücum bölgesinde geri alabilmek için özel çalışmalar yapan Hollandalı çalıştırıcı "Şayet topu kaybettiğimiz bölgede kazanabilirsek en ideali olur."
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 10
"Ancak bunu maksimum 10 saniye içerisinde yapmalıyız. Aksi durumda kademeli olarak savunmaya yerleşmeliyiz. Sürekli önde basmaya çalışırsak, takım savunması zarar görür" diyerek oyuncularını da uyarıyor. (Fotomaç)