Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cocu'dan son dakika sürprizi... İlk 11'de bakın kim var!
Gözler, Benfica ile bugün kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de...
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Benfica ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Phillip Cocu yaşanan son gelişmelerin ardından 11'inde değişikliğe gitti. İşte son gelişmeler...
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşma saatini bekliyor.
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu akşam saat 22.00'de start alacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, sahaya süreceği 11'i ve uygulatacağı taktiği kafasında netleştirdi.
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lacivertlilerde Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmedi. Cezalı Josef yerine Ozan Tufan oynayacaktı. Ancak, Mehmet Topal iyileşince Cocu tecrübeli oyuncuyu banko tercih etti. Ayew'in de sakat olması nedeniyle Dirar görev yapacak. İşte sarı lacivertlilerin bu akşam sahada olacak ilk 11'i...
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HASAN ALİ KALDIRIM
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ELJİF ELMAS
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİULİANO
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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DİRAR
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ALPER
SPOR ARENA ÖZEL / Süleyman ARAT - Kaynak: Hürriyet Arşiv