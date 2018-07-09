Cocu'dan olay sözler! '11 yeni transfer...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sezonun ilk hazırlık maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, flaş sözler sarfetti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Phillip Cocu, 1-1 sonuçlanan İstanbulspor hazırlık maçının ardından takımın durumuyla ilgili bazı gerçekleri de gözler önüne serdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Skordan memnun olmayan Cocu, “Kazanmayı isteyen bir takımız skordan memnun olmadık. Çok sayıda pozisyon ürettik. Enerjimizi, isteğimizi gerçekten çok beğendim. Performanstan dolayı mutluyum ancak skordan dolayı hiç mutlu değilim” dedi. Hollandalı çalıştırıcı, daha sonra takımla özel olarak konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Hollandalı çalıştırıcı, “Siz transfer söylentilerine kulaklarınızı tıkayın. Çalışmalarınıza devam edin. Forma şansı bulamayacağını düşünenler varsa bunu unutsun. Uzun bir sezon olacak ve herkesten faydalanacağım. Sonuç olarak sahaya 11 kişi çıkacağız. Bu 11 kişinin de yeni transfer olmasını beklemiyorsunuz herhalde. Bir takım tamamen iyi veya tamamen kötü olamaz. Eksik yönleri tespit edeceğiz. İlk etapta mevcut takım içinden çözüm üretmeye çalışacağız. Bunu başaramazsak o zaman transfer düşünülür” diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Başarılı Teknik Direktör sözlerini şöyle sürdürdü...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Haftalar hızlı geçecek bunu biliyoruz. Kalitemizi gördünüz, bu takım birlikte mücadele ettiğinde nasıl bir kalitede olduğunu herkese gösterdi. Takım halinde bir şeyler başarabiliriz, bireysel olarak hiçbir şey başaramayız.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Bunun bilincinde sahada olacaksınız. Takım halinde hareket etmek çok daha önemli olan bir konu. Yeni bir dönem ve değişikliklere herkes alışacak. Ağustos’ta oynayacağımız ilk lig maçına kadar, temel düşüncemiz tamamen takım haline gelmek olmalı. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Elimizdeki oyunculara odaklanmış durumdayım" Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-1 sona eren İstanbulspor maçı sonrası, gazetecilerin transfer sorularına yanıt verdi. Cocu'nun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...