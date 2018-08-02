Cocu'dan flaş iki karar! Josef ve Giuliano...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken, Hollandalı hoca da iki oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertli takımda gündemdeki isimler Josef de Souza ve Giuliano... İşte iki yıldızla ilgili yaşanan o flaş gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de yeni sezon için çalışmalar devam ederken, transferde de her konu masaya yatırılıyor. Özellikle iç transferde olabilecek sıkıntılar için şimdiden Phillip Cocu önlem alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Takımın iki kilit ismi; Josef de Souza ve Giuliano’nun olası satışına teknik direktör Cocu, pek sıcak bakmıyor. İki yıldız için resmi teklif gelmese de medyada çıkan haberlerde yurt dışından birçok kulübün futbolcularla ilgilendikleri yazılmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak teknik heyet şu aşamada takımın en önemli parçaları olan bu futbolcuların ayrılması durumunda yerlerini doldurmanın zor olduğunu düşünüyor. Astronomik ve değerlerinin üzerinde bir teklif gelmediği sürece Souza ve Giuliano’nun satışı söz konusu olmayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aksi takdirde bu pozisyonları doldurmak için harcanacak bonservis bedeli çok yüksek olacak. Brezilya’ya döneceği iddia edilen Giuliano, kariyer planlamasını bir süre daha Fenerbahçe ve devamında Avrupa üzerine kurdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon İngiltere’den teklifler alan Souza da birçok kulübün radarında. Sezon sonu sözleşmesi bitecek deneyimli orta saha ile de yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. (Milliyet)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...