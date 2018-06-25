Cocu Kocaman'a değil, Zico'ya benziyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe, Zico’yu ‘Almanya 2006’ sırasında göreve getirmiş ve benim bir gazetede yayımlanan ilk köşe yazım bir Zico analizi olmuştu. 12 yıl sonra, yine bir Dünya Kupası sırasında, Fenerbahçe yeni bir menajerle yeni bir yola çıkıyor. Peki Cocu, Fenerbahçe’de Zico efekti yapabilir mi?
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Cocu’nun futbolculuğunu da yakından izleme şansı bulduk, daha çok orta sahanın merkezinde Guardiola’ya eşlik etse de, stoper ve sol kenar da oynayabilen bir oyuncuydu. Çok yönlü olmasının sebebi farklı yetenekleri değil, zekâsıydı. Antrenörlüğüne de bu elastikiyetini taşımış görünüyor. PSV’de ağırlıklı olarak 4-3-3’ü tercih etmiş; ama orta üçlüde salt defansif ya da salt ofansifleri değil, Wijnaldum, Guardado, Van Ginkel ve Pröpper gibi iki yönlüleri kullanmış. Gerektiğinde sistemini esnetmiş, CL’de Wolfsburg deplasmanında 4-4-2’ye, Manchester deplasmanında 4-5-1’e dönmüş. Hem merkezde yeteneklileri kullanması, hem de taktik elastikiyeti umut verici.
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COCU KOCAMAN'A BENZEMİYOR
Cocu’nun hem oynadığı hem de yönettiği takımlarda orta saha oyuncusu tipi, klasik 6 numara değil. Araya da oynayabilen, asist ve gol de yapabilen 8 numaralar. Fenerbahçe’de geçen yıl bu tipte Giuliano oynadı, bu sene (sağlıklı olursa) Ekici kilit adamlardan biri olabilir. Hatta belki Alper de. Cocu’nun PSV’deki bir başka tercihi de dikine oynayabilen kenar adamlarıydı. Aatif-Dirar’ın da bu tanıma uygun olduklarını sanmıyorum. Benim tanıdığım Cocu ile Kocaman’ın stilleri pek benzemiyor. Fenerbahçe’yi radikal bir değişim bekliyor bu sene.
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EĞER İtalya’82’ye, Paolo Rossi’ye kadar geriye giderseniz elbette eleme turlarında kahramanlaşan istisnalar bulabilirsiniz; ama Dünya Kupalarında genelde ilk 4 maçı lider olarak kapayanlar, krallık yarışında mutlu sona ulaşıyorlar. 2002’de Ronaldo, 2006’da Klose, 2014’te de James, ilk 4 maçın sonunda elde ettikleri zirveyi bir daha bırakmamışlardı mesela. O yüzden bu turnuvadaki krallık yarışının ikinci tur eşleşmeleri ile doğrudan ilişkili olacağını düşünüyorum ben. İlk 2 maçta, iki zayıf rakibe karşı attığı 5 golle harika bir başlangıç yapan Harry Kane, Belçika önünde de muhtemelen sahada olacak. Martinez’in Lukaku’yla ilgili tercihi ise belirsiz.
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Belçika ve İngiltere’nin bir sonraki turdaki rakipleriyse H Grubu’ndan, yani Kolombiya-Japonya-Senegal üçgeninden gelecek. Belçika koçu Martinez’in İngiltere karşısında aslarını dinlendireceği açıklaması da göz önüne alınırsa, Kane için umutlu bir rota var gibi önünde. Lukaku da eğer dinlendirilmezse, yarışta avantajlı olanlardan. Bu konuda avantajlı diğer iki isimse Ronaldo ve Diego Costa... Zira onların da son 16’daki rakipleri Uruguay-Rusya, istatistiklerine yardımcı olabilir gibi. Uruguaylı Suarez’i adaylar arasında sayıyor musunuz bilmiyorum ama ben onu bayağı kilo almış ve ağırlaşmış gördüm. Belki de turnuvanın en ağır oyuncu su Ignasevich’e bile üstünlük kuramadı dün. Turnuvanın diğer kiloluları Krychowiak ve Quintero’dan daha ağırdı bence Suarez... Ve işi bayağı zor gibi.
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GÜNÜN SÜRPRİZ ADAYI
İLK iki maçta büyük hayal kırıklığı yaşayan Sampaoli, bugün bir şeyleri değiştirmek ve kazanmak zorunda. Arjantin için bugün turnuva yeniden start alırsa, genç merkez oyuncu Lo Celso için de bir başlangıç olabilir.
GÜNÜN YILDIZ ADAYI
İLK 2 maçını kazanan takımlar geleneksel olarak üçüncü müsabakada birkaç oyunculuk rotasyon yaparlar, Fransa’dan da beklenen bu. Eğer bugün dakika alabilirse Nebil Fekir için yeni bir Dünya Kupası öyküsü başlayabilir.
BASKI MESSI'NİN ÜZERİNDE
BASKI Messi’nin üstünde ve esasında bu baskıyı dağıtmak da Sampaoli’nin elinde. Kadrosunda birçok özel oyuncu var ısrarla takımı Messi’yi memnun etme üzerine kuruyor. Sampaoli bugün bu sorumluluğu bölüştürmeli.