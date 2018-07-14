Cocu ismini verdi! 'Onu istiyorum...'

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Ve bu doÄŸrultuda HollandalÄ± teknik adam Cocu yÃ¶netime raporunu sundu... Ve Ä±srarla takÄ±mda gÃ¶rmek istediÄŸi oyuncunun alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti... Ä°ÅŸte o detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ±'nÄ±n gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e'de, sol bekte Hasan Ali'nin yanÄ±na takviye arayÄ±ÅŸlarÄ± var. GÃ¼ndemdeki isim ise Phillip Cocu'nun "Mutlaka kadromda gÃ¶rmek istiyorum" diye rapor ettiÄŸi Lazio'nun kaptanÄ± Stefan Radu...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Lazio, Rumen futbolcunun 2020'de biten sÃ¶zleÅŸmesini uzatmak istiyor. Ancak sarÄ±-lacivertlilerin yÄ±llÄ±k 2 milyon euro'luk teklifi, Serie A ekibinde vergiler dahil yÄ±lda 1.4 milyon euro kazanan 31 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ durumda.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°talyan basÄ±nÄ±nda, Rumen stoperin adeta "kapanÄ±n elinde kalacaÄŸÄ±na" yer verilirken, "Simone Ä°nzaghi'nin vetosu nedeniyle Lazio oyuncusunun satÄ±ÅŸÄ±na yanaÅŸmasa da FenerbahÃ§e tÃ¼m ÅŸartlarÄ± zorluyor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SarÄ±-lacivertlilerin, 10 yÄ±ldÄ±r Lazio formasÄ± giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, operasyonu bizzat sportif direktÃ¶r Damien Comolli yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Lazio'da geÃ§en sezon 41 maÃ§a Ã§Ä±kan Radu, 14 kez de Romanya Milli TakÄ±mÄ±'nda gÃ¶rev yaptÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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FenerbahÃ§e'nin aklÄ±nÄ± Ã§eldiÄŸi Radu, yoluna nerede devam edeceÄŸine kendisi karar verecek. Kanarya'nÄ±n Ä±srarÄ±, oyuncusunu takÄ±mda tutmak isteyen Lazio'yu zor durumda bÄ±rakÄ±yor. (FotomaÃ§)Â