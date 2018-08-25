Cocu bakın kimi oynatıyor! İlk 11'deki sürpriz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de gözler transfere olduğu kadar bu akşam oynanacak Göztepe maçına da çevrildi.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 16
İzmir deplasmanında bu kez sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak... İşte Cocu'nun kafasındaki kadro ve tüm detaylar...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 16
Sarı lacivertlilerde Josef de Souza'nın transferi sonrası Cocu ortka sahada göbek ikilide artık Mehmet Topal ile birlikte Eljif Elmas'a forma verecek.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 16
Orta sahada da Mehmet Ekici görev yaparken sağında Ayew, solunda Alper yer alacak. Savunmanın sağında ise Isla kesik yedi. Forma Şener'in. İşte sarı lacivertlilerin bu akşam sahada olacak muhtemel ilk 11'i...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 16
VOLKAN DEMİREL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 16
ŞENER ÖZBAYRAKLI
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 16
NEUSTADTER
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 16
SKRTEL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 16
HASAN ALİ KALDIRIM
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 16
MEHMET TOPAL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 16
ELJİF ELMAS
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 16
AYEW
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 16
MEHMET EKİCİ
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 16
ALPER POTUK
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 16
SLİMANİ
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 16
Fenerbahçe'de gündemde hangi isimler var? Josef'in yerine orta sahaya düşünülen isim kim? Fenerbahçe'nin transfer gündemini muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv