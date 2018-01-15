Cimbom 5 attı! Terim, Feghouli'yi bakın neden çıkardı?
Galatasaray Tuzlaspor'a acımadı! Sarı kırmızılı takım, Antalya'daki devre arası kampının son hazırlık maçında Tuzlaspor'u ilk yarıda bulduğu 5 golle mağlup etti. Hazırlık maçında Fatih Terim bakın Sofiane Feghouli'yi neden oyundan aldı?
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Galatasaray, Tuzlaspor'u 5 golle mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar gollerini Gomis, Rodrigues (2), Selçuk ve Denayer kaydetti.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Galatasaray'ın, Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında Sofiane Feghouli, Bülent Uzun'a 74.dakikada sert bir faul yaptı.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Bu faul sonrasında Tuzlasporlu futbolcular Feghouli'ye sert tepki gösterdi.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Araya iki takım oyuncuları girerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim saha içinde tansiyonu düşürmek adına Feghouli'yi hemen oyundan çıkardı.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Feghouli'nin yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Maç sonunda doğum günü olan Sinan Gümüş için canlı yayında pasta kesildi.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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MAICON GAZETECİLİĞE SOYUNDU
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Maicon, mücadele sonrası basın mensuplarına renkli anlar yaşattı. Brezilyalı stoper, Galatasaray Kulübü fotoğrafçılarından Ali Kemertaş'ın fotoğraf makinesini alarak, basın mensuplarına poz verdi.
Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK Fotoğraflar: Adem KABAYEL, AJANSLAR