Çılgın Türkler! Dünya bizi konuşuyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Milli sporcularımız, basketbol ve futbolda tarihi bir hafta sonu geçirdi.
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Avrupa ve ABD'de forma giyen birçok milli sporcumuz, futbol ve basketbolda oldukça başarılı bir hafta sonu geçirerek manşetleri süsledi.
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Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Enes Ünal, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Mert Çetin, Cengiz Ünder ve Furkan Korkmaz bu hafta neler yaptı?
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İşte milli sporcularımızın hafta sonu raporu...
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Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk golünü, Crystal Palace deplasmanında kaydetti ve takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.
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Ozan Kabak, Schalke 04 formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk lig maçında gol atma başarısı gösterdi ve Augsburg galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Real Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, Mallorca karşısında takımının ikinci golüne penaltıdan imza atarken, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
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Cenk Tosun ise takımı Everton'ın Tottenham'a karşı oynadığı maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olarak 90+7. dakikada takımına bir puanı getiren isim oldu.
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Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan, takımının Köln'ü 2-0 mağlup ettiği maçta 90 dakika forma giyerken, yaptığı asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
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Fransa Lig 1 takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ise Marsilya maçında asist yapmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.
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Yazıcı, takımının attığı tek gole asistiyle imza bırakırken, Marsilya mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.
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Roma'nın sezon başı transfer ettiği isimlerden Mert Çetin, İtalyan ekibiyle ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçına Napoli karşısında çıkarken, mücadelenin son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Mert Çetin'in takım arkadaşı bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder ise maçın son dakikalarında oyuna dahil olarak sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez forma giydi.
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Öte yandan NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Portland Trail Blazers deplasmanında son saniyede kaydettiği 3 sayılık basketle takımına galibiyeti getirdi.
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Furkan, takımının 128-126 geride olduğu müsabakada attığı son saniye üçlüğüyle, takımını galibiyete taşımayı başardı.