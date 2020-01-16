Çılgın parti yuva yıkabilir! 22 mankenle yakalanmışlardı...

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de 6-1 kazanılan Aston Villa maçının ardından Manchester City forması giyen oyuncuların verdiği çılgın parti İngiltere'de gündemden düşmüyor.Pep Guardiola'nın öğrencileri, Aston Villa mücadelesinin ardından soluğu Londra'da bulunan Cheshire Hotel'de almış ve 22 mankenle sıradışı bir parti vermişlerdi.Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.Modeller, gece boyunca alkol aldıkları anları ve bikiniyle havuza girdikleri özel anlarını takipçilerine aktarmışlardı.Söz konusu çılgın partinin gün yüzüne çıkmasının ardından evli futbolcuların başı belaya gireceğe benziyor.The Sun'da yer alan habere göre; ismi verilmeyen bir Manchester Cityli futbolcunun eşi haberleri görünce çılgına döndü.Yıldız oyuncunun eve sabaha karşı gelmesinden şüphelenen eşi, haberleri de okuyunca neler yaşandığını anladı.Gazetenin adını açıklamadığı kaynak, çift arasında yaşanan tartışmayı şu şekilde aktardı:Eşi, eve geç saatte gelmesine çok öfkelenmiş. Deyim yerindeyse biraz şüphelenmiş.Maçtan sonra kafa dağıtmak için gece takıldıklarını düşündü ancak sabah saat 7'ye kadar ne haltlar karıştırdığını da merak etmiş.Eşinin kulağını çekerek yatmaya gönderdi ve maalesef güzel kadınların onları eğlendirmek için Manchester'a geldiği haberlerini okuyunca daha da üzüldü.Geceye katılan modellerden biri olan Amira Paula, The Sun muhabiriyle ayaküstü yaşadığı diyalogda partiye ilişkin konuşmayı kabul etmemişti.Amira Paula ve yanındaki arkadaşı, otelden ayrılırken The Sun muhabiriyle karşılaşmıştı. Muhabir, bir İtalyan gazetesinde yayınlanan parti haberini ikiliye göstermişti.Amira Paula ve arkadaşı, soruları cevapsız bırarak yanlarındaki erkek görevli eşliğinde otelden ayrılmışlardı.Geceye ait sosyal medya paylaşımlarında hiçbir futbolcu ya da Manchester City ile ilişkilendirilebilecek birileri yer almamıştı.Öte yandan Pep Guardiola'nın bu çılgın partiden haberi olduğu ve oyuncularına izin verdiği öne sürülmüştü.Ancak geceye mankenlerin katılacağından habersiz olduğu hatırlatılmıştı.81 odası bulunan otelin geceliğinin kişi başı 150 pound olduğu belirtilmişti.