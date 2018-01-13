Chelsea’yi güneş çarptı! Olay şikayet...

İngiliz temsilcisi Chelsea, bir süredir stadı Stamford Bridge’i yenilemek istiyor. Maliyeti 1 milyar Pound’u bulması beklenen Londra’daki 60 bin seyirci kapasiteli statla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Chelsea'nin Londra'da inşa edilen yeni stadyumu, yakınlarda yer alan bir evin gün ışığı almasını engellediği için şikayet edildi. Stadyum inşaatı bu şikayet üzerine durduruldu.
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Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea için inşa edilen ve 60 bin seyirci kapasiteli olacağı bildirilen stadyumun inşaatı, bir ailenin şikayeti üzerine durduruldu.
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BBC'de yer alan habere göre Crosthwaites ailesi, yapılan yeni stadyumun evlerinin gün ışığı almasını engelleyeceği yönündeki iddiayla şikayette bulundu.
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Eğer ailenin şikayeti haklı bulunursa, stadın yapımı durdurulacak. Bu durumun Maviler’in sahibi Roman Abramovich’i bir hayli tedirgin ettiği ve gerekirse aileyle masaya oturabileceği konuşuluyor.
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TAZMİNATI KABUL ETMEDİLER
Chelsea tarafından tazminat teklif edilen aile bunu kabul etmedi ve şikayetini geri çekmedi.İngiliz devi ise bu şikayete karşılık itirazda bulundu. İnşaatı durdurulan stadyumla ilgili ilerleyen günlerde karar verileceği kaydedildi.