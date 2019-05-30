Chelsea kazandı, Medipol Başakşehir'e yaradı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Chelsea, UEFA Avrupa Ligi final maçında Mesut Özilli Arsenal'i devirerek kupaya uzanırken, bu sonuç Medipol Başakşehir'e yaradı...
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İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.
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İki Londra takımının karşı karşıya geldiği Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan final maçıyla sahibini buldu.
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Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Arsenal'dan geldi. 9. dakikada Maitland-Niles'in sağ taraftan ortaladığı topu kaleci Kepa uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Aubameyang'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
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27. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Xhaka'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Arsenal ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Emerson'un vuruşunda, kaleci Cech tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada gelişen Chelsea atağında Fransız yıldız Giroud'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda, kaleci Cech'in çeldiği topu Arsenal savunması uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
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Chelsea golle başladı
Chelsea ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Emerson'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Giroud, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
60. dakikada ceza alanı sol çaprazında hareketlenen Hazard'ın içeriye çıkardığı pasta, müsait durumdaki Pedro topu filelere gönderdi: 2-0.
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64. dakikada Maitland-Niles'ın müdahalesiyle Giroud yerde kalınca hakem Gianluca Rocchi penaltı noktasına gösterdi. Pozisyondan bir dakika sonra topun başına geçen Hazard, meşin yuvarlağı kaleci Cech'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.
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69. dakikada Chelsea savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza alanı önünde bulan Alex Iwobi, şık bir vuruşla filelere gönderdi ve takıma adına farkı ikiye indirdi: 3-1.
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72. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Giroud'nun çıkardığı topu tamamlayan Hazard, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1.
Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince, Chelsea rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Cech son maçına çıktı
Arsenal kalecisi Petr Cech, kariyerinin son maçına çıktı ve profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.
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2004-2015 yılları arasında Chelsea, 2015 yılından bu yana da Arsenal kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, İngiltere kariyerinde 4 Premier Lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Lig şampiyonlukları yaşadı.
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Chelsea kupayı ikinci kez kazandı
Avrupa kupalarında 9'uncu finalini oynayan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nin 2013 finalinde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea, 6 yıl sonra da Arsenal'ı 4-1 mağlup ederek kupayı kazanmayı başardı.
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Galatasaray ile karşılaştığı 2000'deki UEFA Kupası finalini 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-1 kaybeden Arsenal, 19 yıl sonra oynadığı finalde de kupaya uzanamadı.
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Emery bu kez kazanamadı
Avrupa'nın 2 numaralı kupasını İtalyan Giovanni Trapattoni ile en çok kazanan iki teknik adamdan biri olan İspanyol Unai Emery, bu kez finalde istediğini alamadı.
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Sevilla'nın başında 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bu kupayı ilk kez finalde kaybetti.
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UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaştığı maçta gülen taraf Chelsea olurken, bu sonuç Medipol Başakşehir'e yaradı...
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Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ön eleme oynayacak olan Medipol Başakşehir takımı, Chelsea'nin galip gelmesiyle 3. ön eleme turundan başlamaya hak kazandı.
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2. ön eleme turundan başlaması gereken turuncu lacivertliler, Chelsea'nin finali kazanmasıyla 3. ön eleme turundan başlayacak.
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Medipol Başakşehir, bu turdan zaferle ayrılması durumunda Devler Ligi gruplarında mücadele edecek.
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İşte dev maçta yaşananlardan objektiflere yansıyanlar...