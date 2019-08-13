Chelsea Ä°stanbul'a geldi

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
YENÄ°BÄ°RÄ°Åž
Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.
SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.
Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦
yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!
Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek UEFA SÃ¼per Kupa final maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ä°stanbul'a gelen ilk takÄ±m Chelsea oldu.
2
Â Gece saatlerinde Ä°stanbul HavalimanÄ±'na inen takÄ±m oyuncularÄ±, havalimanÄ±nÄ±n iÅŸletmecisi Ä°GA gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±.
3
Â HavalimanÄ±ndaki iÅŸlemlerini tamamlayan takÄ±m, daha sonra havalimanÄ±ndan ayrÄ±larak kalacaklarÄ± otele hareket etti.Â
4
Chelsea ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek diÄŸer bir Ä°ngiliz temsilcisi Liverpool'un ise saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul'a ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.Â
5
UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸacak Liverpool ile Chelsea arasÄ±ndaki mÃ¼cadelenin toplam deÄŸeri 1 milyar 842 milyon Euro olacak.
6
UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda iki Ä°ngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ Parkâ€™ta kupayÄ± kazanmak iÃ§in mÃ¼cadele edecek. TakÄ±mlarÄ±n piyasa deÄŸerlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, Mavilere karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor. Transfermarkt verilerine gÃ¶re geÃ§tiÄŸimiz sezon UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ÅŸampiyon olan Liverpoolâ€™un futbolcularÄ±nÄ±n toplam deÄŸeri yalaÅŸÄ±k 1 milyar Euro olarak belirlenmiÅŸ bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi kazananÄ± Chelseaâ€™nin futbolcularÄ±nÄ±n toplam deÄŸeri ise 842 milyon Euro olarak gÃ¶sterildi. SahanÄ±n en deÄŸerlisi Mohamed Salah olacak Liverpool'da en deÄŸerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon Euro), Sadio Mane (120 milyon Euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon Euro) olarak yer alÄ±rken, Chelseaâ€™de ise N'Golo Kante (100 milyon Euro), Jorginho (65 milyon Euro) ve Kepa (60 milyon Euro) piyasa deÄŸeriyle dikkat Ã§ekiyor.
7
44. kez yapÄ±lacak UEFA SÃ¼per Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea yarÄ±n saat 22.00â€™de BeÅŸiktaÅŸ Parkâ€™ta karÅŸÄ±laÅŸacak. Kupa tarihinde ilk kez iki Ä°ngiliz ekibi mÃ¼cadele edecekken, bugÃ¼ne kadar Liverpool 3, Chelsea de 1 kez bu kupayÄ± kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.Â Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ yarÄ±n Ä°stanbulâ€™da belli olacak. UEFA Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
8
BeÅŸiktaÅŸ Parkâ€™ta oynanacak mÃ¼cadele saat 22.00â€™de baÅŸlayacak. Son olarak Estonya'nÄ±n Talin ÅŸehrinde oynanan mÃ¼sabakayÄ± Real Madridâ€™i 4-2 yenen Atletico Madrid kazandÄ±.Â
9
Ä°lk kez iki Ä°ngiliz karÅŸÄ±laÅŸacakÂ
Liverpool ile Chelsea arasÄ±ndaki maÃ§ kupa tarihinde de biri ilke sahip olacak. Kupada ilk kez iki Ä°ngiliz takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°stanbulâ€™daki final, kupa tarihinde iki Ã¼lkenin karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± 8. karÅŸÄ±laÅŸma olacak. Son 5 finalde de 4 aynÄ± Ã¼lkenin takÄ±mÄ± mÃ¼cadele etti.Â
10
Ä°lk kez 1972 yÄ±lÄ±ndaÂ
UEFA SÃ¼per Kupa, ilk kez 1972 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlendi ve Hollanda ekibi Ajax kazandÄ±. BaÅŸlangÄ±Ã§ta Avrupa Åžampiyon KulÃ¼pler KupasÄ± ile Avrupa Kupa Galipleri KupasÄ± kazananlarÄ±nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmiÅŸti. 1998-1999 dÃ¶nemindeki son Avrupa Kupa Galipleri mÃ¼sabakasÄ±ndan itibaren maÃ§ UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™ni kazanan ve UEFA Avrupa Ligiâ€™ni (2009-2010 dÃ¶nemine kadar UEFA KupasÄ±) kazanan takÄ±mlar arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. BaÅŸlangÄ±Ã§ta iki aÅŸamalÄ± olarak oynanan kupa, 1998 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmayla tek maÃ§lÄ± sisteme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 1998 ile 2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda final hep Monaco'da oynandÄ± ve daha sonra farklÄ± Ã¼lkelerde oynanmaya baÅŸlandÄ±.Â
11
En Ã§ok Barcelona ve MilanÂ
BugÃ¼ne kadar SÃ¼per KupayÄ± en Ã§ok Barcelona ile Milan mÃ¼zesine gÃ¶rdÃ¼. Ä°ki takÄ±m 5â€™er kez kazanÄ±rken, Real Madrid 4, Atletico Madrid, Liverpool ve Ajax 3â€™er, Valencia, Juventus, Anderlecht 2â€™ÅŸer, Galatasaray, Bayern MÃ¼nih, Zenit, Sevilla, Lazio, Chelsea, Parma, Manchester United, Mechelen, Porto, Steaua BÃ¼kreÅŸ, Aberdeen, Nottingham Forest, Aston Villa ve Dinamo Kiev de 1â€™er kez bu kupayÄ± kazanma sevinci yaÅŸadÄ±.Â Ã–te yandan kupayÄ± 12 Ã¼lkeden toplam 24 farklÄ± takÄ±m mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â
12
2000 yÄ±lÄ±nda Galatasaray kazandÄ±Â
UEFA SÃ¼per Kupaâ€™yÄ± 2000 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™den Galatasaray kazandÄ±. Monacoâ€™da 25 AÄŸustos 2000 tarihinde Real Madrid ile karÅŸÄ±laÅŸan UEFA KupasÄ± kazananÄ± sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, 90 dakikasÄ± 1-1 sona eren mÃ¼sabakadan uzatmada Mario Jardelâ€™in altÄ±n golÃ¼yle galip ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
13
En Ã§ok kazanan teknik direktÃ¶rler: Ancelotti ile GuardiolaÂ
Bu kupayÄ± en Ã§ok kazanan teknik adamlar olarak ise Carlo Ancelotti ile Pep Guardiola dikkat Ã§ekiyor. Ä°ki teknik direktÃ¶r UEFA SÃ¼per Kupa'yÄ± 3'er kez aldÄ±. Ancelotti 2003-2004 ile 2007-2008 sezonlarÄ±nda Milan ve 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile zafer elde etti. Guardiola ise 2009-2019 ile 2011-2012 sezonlarÄ±nda Barcelona ve 2013-2014 sezonunda da Bayern MÃ¼nih ile mutlu sona ulaÅŸtÄ±.Â
14
KupanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 12.2 kgÂ
Avrupaâ€™da kulÃ¼pler bazÄ±nda dÃ¼zenlenen 3 kupadan biri olan SÃ¼per Kupaâ€™nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 12.2 kg uzunluÄŸu ise 58 cm. En aÄŸÄ±r kupa 15 kg ile UEFA Avrupa Ligi kupasÄ± olurken, UEFA Åžampiyonlar Ligi kupasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ise 8 kg.Â