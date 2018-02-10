Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cenk'ten sonra onu da götürüyorlar! Ada'ya bir Beşiktaşlı daha...
Everton, Cenk Tosun'u rekor bir para karşılığı renklerine bağlamıştı... Bir başka İngiliz ekibi de başka bir Beşiktaşlının peşinde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş bir yandan şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken bir yandan da oyuncularına gelen cazip teklifleri değerlendiriyor... Cenk Tosun'u rekor bir para karşılığı Everton'a satan siyah beyazlıların kapısını İngilizler bir kez daha çalacak... Yıldız futbolcuları için İngilizler, Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak. İşte gerçekler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın transfer dönemindeki gözde oyuncusu Oğuzhan Özyakup’a, Arsenal’in ilgisi bitmek bilmiyor. Sezon sonu Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren Oğuzhan’la, Kartal’ın yeniden mukavele imzaladığı ve bunu kulüpte muhafaza ettiği konuşuluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Oğuzhan da ‘Vefa borcu’ hissettiği Beşiktaş’a para kazandırmadan ayrılmak istemiyor. Ancak Arsenal’den gelen transfer teklifi yüzünden kafasının karışık olduğu ve geçen sezonki performansından uzak kaldığı da iddia ediliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ara transfer döneminde de Oğuzhan’ı kadrosuna katmak için nabız yoklayan Arsenal’in, sezon sonunda Kartal’ın kaptanını Jack Wilshere’in yerine transfer etmeyi düşündüğü belirtiliyor. Mayıs ayında Arsenal’le sözleşmesi bitecek Jack Wilshere’ın, İspanya’da futbol hayatına devam etmek istediği, bu yüzden Ada’dan ayrılacağı belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Teknik Direktör Arsene Wenger de onun boşluğunu Oğuzhan’la doldurmayı ve orta sahada Mesut-Ozzie ikilisine şans vermeyi planlıyor. Beşiktaş yönetimi de Oğuzhan’a her anlamda yardımcı olmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Başkan Fikret Orman’ın, bu yüzden Oğuzhan’la yapılan sözleşmeyi hala işleme koymadığı belirtiliyor. Ancak Arsenal’in teklifinin de iyileştirilmesi gerekiyor. Ozzie’nin yüzde 30’unu elinde bulunduran Arsenal, ara dönemde üstüne 7 milyon euro daha verip, transferi bitirmek istemişti. Ancak Beşiktaş Arsenal’in payından hariç 12 milyon talep etmişti. (Akşam)