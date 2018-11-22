Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cenk Tosun'un yanına sürpriz forvet! Milli takıma...
Ay yıldızlı ekibimize yeni oyuncular katılacak... İşte o detaylar...
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Milli Takım’ın kadro dönüşüm kararı doğru ama uygulama doğal olarak sancılı. Her devrim sancılıdır çünkü. ‘Adam gibi adamlar’ çetesinden kurtulduk, artık bu pırıl pırıl yüzlerle ve Mart’ta onlara eklenecek yeni birkaç adamla yola devam edeceğiz. Mevcut takıma Mart’ta başlayacak Euro 2020 elemelerine kadar kimler eklenebilir, onu düşünmeli artık biraz.
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Umut Bozok
TÜRK futbolunun süper bir santrforu var ama belki kendi kulübünde oynayamadığı için, belki minik evladıyla yaşamaya adaptasyon sürecinde olduğu için bir miktar düşüşte. Cenk, bizim için de Everton için de değerli. Siva’nın elinde Cenk tipinde başka bir klasik santrfor yok, zaten şu anda en uçta kullandığı Richarlison normalde koşucu, çalımcı, yetenekli çizgi oyuncusu. Uzun vadede Richarlison’un orijinal yerine, Cenk’in de 11’e döneceğine inanıyorum ben.
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2)Muhammed Kiprit
1999 Almanya doğumlu Muhammed de, Hertha Berlin hiyerarşisinde hızla yukarı çıkan genç bir yetenek. Öncelikle şunu söylemem gerek: Birinci ve ikinci Bundesliga’da eskisi kadar Türk futbolcu yok. Bunun nedeni siyasi de olabilir, Almanlar’ın Sammer’le altyapıdaki eğitim stratejisini değiştirmesi ve Havertz gibi yetenekler üretmesi de olabilir. Ama sonuç değişmiyor: Artık Almanya’nın 2 profesyonel liginde çok fazla Türk yok. Muhammed iki ayağını da kullanabilen bir santrfor. Artık Bundesliga’da, Hertha A takımında. Mart’a kadar da kulübünde birkaç maç oynama şansı bulursa, onun da çıkış yapma ihtimali yüksek.
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3) Ersin Zehir
20 yaşındaki ön libero, Almanya 2. Bundesliga’da şampiyonluk yarışı yapan St.Pauli’de her geçen gün daha fazla dakika alıyor. Henüz herhangi bir ulusal takım forması giymiş değil.
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4) Ömer Ali Şahiner
Lucescu’nun Avrupa sathında Türk futbolcu arayışı takdire değer. Ancak Süper Lig seçimlerinde de daha hassas olmalı. Konyaspor’un 27 yaşındaki sağ açığı Ömer, Süper Lig’in belki de son yıllardaki en istikrarlı adamlarından. Hatta sağ bek oynadığında yaptığı ofansif katkı için de kadroda düşünülebilir. Son teknik direktörü Rıza Çalımbay da onun ulusal takımı kesinlikle hak ettiğini düşünüyor.
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5) Sadık Çiftpınar
Malatyaspor’un 25 yaşındaki lider stoperi, bu sezon 12 maçın tamamında 90 dakika forma giydi. Ve Malatya’yı ligin en az gol yiyen ikinci ekibi yaptı.
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6) Mert Günok
Türk futbolunun kaleci üretimi konusunda sıkıntı yaşamadığı bir dönem. Ama ligin en az gol yiyen kalecisinin milli takımın geniş kadrosunda düşünülmemesi, hatta dördüncü bir opsiyon gerektiğinde bile çağırılmaması bana sadece iyi niyetle açıklanabilir bir durum gibi gelmiyor.
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Günün olayı
Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB, yıllık olağan toplantısını bugün Glasgow’da yapıyor. Gündemdeki bir numaralı konu, elle oynama kuralının daha şeffaf ve anlaşılır hale getirilmesi. Ayrıca oyundan çıkan futbolcunun her çizgiden sahayı terk edebilmesi kararı da gündemde.
Günün rakamı
Haftaya daha geniş ele alacağım Football-Observatory yıllık raporuna göre Süper Lig’de yetiştiği kulüpte forma şansı bulan futbolcuların tüm kadroya oranı bu sezon yüzde 8,6... Bu oran İtalya’da 7,4, Belçika’da 8,4, İngiltere’de 11, Almanya’da 15, İspanya’daysa 17,8...