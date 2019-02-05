Cenk Tosun'un hocası Marco Silva için flaş iddia! Watford maçı son şansı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Cenk Tosun'un hocası Marco Silva için flaş iddia! Watford maçı son şansı...
Cenk Tosun'un hocası Marco Silva için İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası kovulmanın eşiğine geldi ve Watford maçı sonu olabilir!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
Çarşamba akşamı Manchester City karşısında 3 puan alamamak kabul edilebilir ama son 12 maçta sadece 3 kere kazanabilen Everton ve Marco Silva için önümüzdeki hafta sonu oynanacak Watford deplasmanı kritik bir hal aldı.
2/10
Hem Portekizli, hem de genç… Takımın başına geçtiğinde başarılı sonuçlar da gelince akıllara hemen Jose Mourinho’yu getirmişti.
3/10
Everton taraftarları da oldukça umutluydu ama sezon başındaki iyi futbol ve hücum anlayışı, son haftalarda yerini puan kayıplarına bırakınca koltuğu da iyice sallanmaya başladı.
4/10
Öyle ki, Çarşamba akşamı oynanacak olan Manchester City maçından bir şey beklemeyen İngiliz/Ada medyası, önümüzdeki hafta Watford deplasmanında 3 puan gelmezse, Silva’nın kovulabileceğini yazdı.
5/10
CENK TOSUN'A MÜJDE Mİ?
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Everton'da başarılı maçlar çıkartan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 5 de gole imza atmıştı.
6/10
Bu sezona da forma şansı bularak başladı ama son 2 maçta yeniden ilk 11'e dönse de bir ara kadroya girmekte ciddi şekilde zorlandı ve 2018/19 sezonunda sadece 2 golü bulunuyor. Marco Silva giderse daha çok forma şansı bulabilir.
7/10
BASINDA YERDEN YERE VURULUYOR!
Liverpool Echo: “Everton’ın nereye gittiği belli değil – yeterli değiller!”
North Wales Live: “Everton kesinlikle beklentileri karşılayamıyor!”
8/10
HITC: “Watford cephesi eski menajerleri Silva’nın kellesini almak için pusuda!”
Vital Football: “Marco Silva’da büyük problem var!”
9/10
Cenk Premier Lig'de son olarak Ekim ayında oynanan Crystal Palace maçında gol atabilmişti...