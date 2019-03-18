Cenk Tosun'dan itiraf: Burak Yılmaz geç kaldı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'tan, geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cenk, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile ilgili de bir itirafta bulundu.
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Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor'a özel röportaj verdi. Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Cenk Tosun, Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz transferleri hakkında konuştu.
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SORU: Beşiktaş'tan ayrıldın. Buraya geldin, ilk antrenmanına çıktın. İlk maçını oynadın. O anlarda neler yaşadın? Neler hissettin? Buraya gelmek sana ne hissettirdi? O günkü duygularını hatırlıyor musun?
CENK TOSUN: Benim çocukluk hayalim profesyonel futbolcu olmaktı. Beşiktaş'ta oynamayı küçüklüğümde hayal bile edemezdim. Profesyonel futbolcu olduktan sonra ikinci büyük hayalim Beşiktaş'ta oynamaktı. Onu da Allah'a şükür gerçekleştirdim. Ondan sonra her zaman yeni hedef koyuyorsun kendine. Hem benim hem babamın en büyük hedefi dünyanın en iyi liginde oynamamdı. Benim için Premier Lig gerçekten dünyanın en iyi ligi. Bu tartışılır herkesin kendi düşünce farkı vardır ama bence Premier Lig gerçekten dünyanın en iyi ligi. O yüzden buraya gelmek için çok çabaladım. Çok uğraş verdim. Burada olduğum için çok mutluyum.
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SORU: Türkiye'yi düşündüğünde hiç özlem oluyor mu içinde?
CENK TOSUN: Olmaz mı çünkü hepimiz Türk'üz. Kendi ülkemizi tabi ki özlüyoruz. Arkadaşlarımı ve İstanbul'u özlüyorum ama burayı da çok seviyorum. Burada severek futbol oynuyorum. Buraya temelli yaşamaya gelmedik. Biz buraya ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmeye geldik. Zamanı geldiğinde Türkiye'ye döneceğiz.
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SORU: Beşiktaş kazanıyor ama takım içinde sıkıntılar var, taraftarlarla özellikle son zamanlarda bir uyuşmazlık var. Neler düşünüyorsun?
CENK TOSUN: Devre arasında Beşiktaş nokta transferler yaptı. Burak ağabey olsun Kagawa olsun. Keşke bu transferleri sezon başında yapsaydık daha başarılı olabilirdik diye düşünüyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Taraftarları hiçbir zaman desteğini eksik etmemiştir. Son 3-2 yendiğimiz maçta o kadar pozisyona girdik ama Serkan ağabey kalesinde devleşti. Beşiktaş'ın daha rahat maçlarının olacağını umuyorum. Bu saatten sonra şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Benim şampiyonluktaki favorim Medipol Başakşehir. Beşiktaş'ın ligi en üst noktalarda bitirmesini ümit ediyorum.
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SORU: Takım içerisinde çok merak edilen sorular da var. Bir tanesiyle seni baş başa bırakalım.
GÖKHAN GÖNÜL: Paşam selamlar, umarım her şey yolundadır. Türkiye'de birçok futbolsever İngiltere'de oynanan futbolun Türkiye'ye göre daha sert olduğu görüşünde. Bu konu hakkındaki deneyimlerini düşüncelerini bizimle paylaşır mısın?
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CENK TOSUN: Gökhan ağabeyim ne güzel konuşmuş, çok temiz bir Türkçe ile. Ben Almanya'da, Türkiye'de ve İngiltere'de oynadım. Türkiye'de, Almanya'dan daha sert bir futbol oynanıyor. Defans oyuncuları çok sert oynuyor ama İngiltere'ye geldikten sonra bir tık daha artabileceğini sandım ve gördüm.Burada herkesin dediği gibi çatır çutur kemik sesleri baya geliyor. Defans oyuncuları çok hızlı değiller ama çok sert oynuyorlar. Antrenmanlarda nasılsa maçta da öyle oluyor. Gün geçtikçe güçleniyoruz daha iyi oluyoruz.
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Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sahasında Chelsea'yi 2-0'lık skorla yendi. Cenk mücadelede süre alamadı.