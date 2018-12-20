Cenk Tosun'da geri sayım! İmza çok yakın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cenk Tosun'un İngiltere macerası noktalanıyor. Tecrübeli oyuncunun adresi belli oldu.
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Cenk Tosun imza için geri sayıma geçti. İşte o flaş gelişme...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve eldeki forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'u geri getirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.
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Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiltere'nin Everton takımına satılan Cenk'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Hatta bu konuda birkaç kez İngiliz ekibinin nabzını yoklayan yetkililer, bu kez Everton'lu yetkilileri ikna etmeye kararlı.
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Aslında Pepe'nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda...
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Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları, işi yokuşa sürmeye başladı. Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı ve yeniden Cenk Tosun'a yöneldi.
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Everton'un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk'in forma şansının neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine bir kez daha başlanması kararı alındı.
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Bu görüşmeler sırasında Cenk Tosun için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için Beşiktaş'a ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi önerilecek. Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferini sonlandıramaması halinde ise Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'e yöneleceği öğrenildi. (Fotomaç)
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Cenk Tosun'un süre alamadığı son Premier Lig maçında, Everton deplasmanda Manchester City'ye 3-1 kaybetmişti...