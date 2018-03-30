Cenk Tosun'a yeni hoca!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, geçtiğimiz yıl Kasım ayında göreve getirilen teknik direktör Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Allardyce'ın yerine gelecek isim de belli.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da, geçtiğimiz yıl Kasım ayında göreve getirilen teknik direktör Sam Allardyce ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Allardyce'ın yerine gelecek isim de belli.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ronald Koeman'ın yerine İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın başına getirilen 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Sam Allardyce ile gelecek sezon öncesinde yollar ayrılacak.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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HEDEF PAULO FONSECA
Mirror'ın iddiasına göre, Allardyce ile yolları ayırmayı düşünen Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü genç teknik adam Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmeyi düşünüyor.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Son dönemde kulübe yaptığı yatırımların karşılığını almayı isteyen Moshiri'nin kulüp içerisindeki hiyerarşiyi yeniden düzenlemek için teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ifade edildi.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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45 yaşındaki Fonseca, daha önce Porto ve Braga gibi takımlarda görev alırken 2016 yılından beri Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü sürdürüyor.