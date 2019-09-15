Cenk Tosun'a şok dakika şoku! 'Kadro dışısın...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Rekor transfer ücreti karşılığında Beşiktaş'tan, İngiliz ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hatırlanacağı üzere Everton'ın teknik direktörü Marco Silva, Juventus'tan transfer ettikleri Moise Kean'in imza töreninde Cenk Tosun'u ilgilendiren açıklamalarda bulunmuştu.
2
Portekizli teknik adam, "Bir forvet transferi yapmak bu sene bizim en büyük önceliğimizdi. Moise güçlü, hızlı ve çok yetenekli bir futbolcu. Bu kulübün başarısı için savaşacak." sözlerini kullanmıştı.
3
Silva, bu açıklamalarıyla birlikte Cenk Tosun'u kadroda düşünmediğini bir kez daha belirtmişti.
4
"CENK, ÖNCELİĞİM SEN DEĞİLSİN"
İngiliz gazeteci Danny Mills, Marco Silva ve Cenk Tosun arasındaki konuşmayı paylaşmıştı. Mills, Silva'nın Cenk'e şu sözleri söylediğini belirtmişti;
5
"Bak, durumumuz bu. Sana dürüst olacağım. İlk tercihim sen değilsin, ikinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu halden memnunsan ve sıkı antrenman yapacaksan benim için problem olmaz. Kalırsan mutlu olurum ancak ayrılmak istersen de ayrılabilirsin."
6
MİLLİ MAÇTA 2 GOL ATTI AMA...
Cenk Tosun'un Moldova'ya karşı uluslararası görevdeki tutkusu göz önüne alındığında, Premier Lig'de bu hafta Bournemouth ile karşılaşan Everton'da taraftarlar, Cenk'in sahada olacağını umuyordu.
7
CENK KADRO DIŞI KALDI!
Ancak teknik direktör Marco Silva, milli yıldıza yedek kulübesinde dahi yer vermedi.
8
Everton'da kadroya girmekte zorlanan, milli takımda ise istikrarlı bir şekilde forma giyen Cenk Tosun, Moise Kean, Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kaldı.
9
Transfer sezonunda eski kulübü Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklifler almasına rağmen takımda kalıp savaşmayı düşünen Cenk'in Ocak ayına kadar forma şansı bulamaması halinde Süper Lig'e geri döneceği ifade edildi.
10
28 yaşındaki oyuncunun devre arası transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'e imza atabileceği belirtildi.
11
Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası'nda 17 dakika görev alan Cenk, 1 asist yaptı.