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Futbol

Cenk Tosun'a büyük şok! Yuhalandı...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Everton, sahasında West Bromwich'i konuk etti. Everton'ın Beşiktaş'tan 28 milyon Euro'ya transfer Cenk Tosun mücadelete ilk 11'de başladı.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Everton ile West Bromwich ligin 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Everton'un Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer ettiği Cenk Tosun, dün oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Milli oyuncu, West Bromwich karşısında kendisinden beklenen performansın çok altında kalınca, kendi seyircisi önünde ilk kez çıktığı Goodison Park'ta oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından yuhalandı.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Cenk Tosun 69 dakika oyunda kalabildi. Everton taraftarları, Cenk Tosun 69. dakikada oyundan alındığı anda yuhalanırken, bir grup taraftar da Cenk'i yuhalayan taraftarları ıslık çalarak protesto etti.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Cenk'in yerine 69. dakikada Oumar Niasse oyuna dahil oldu. Oumar Niasse'nin oyuna girer girmez gol atması, akıllara Cenk'in ilk 11'deki yeri sallanıyor mu sorularını akıllara getirdi.

Fotoğraflar: AJANSLAR
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Everton, West Bromwich ile 1-1 berabere kalarak haftayı 28 puanla kapattı.

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