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Futbol
Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 15:15, /

Cenk Tosun ve Vedat Muriqi için tarih verdiler!

İngiltere'de gündem Cenk Tosun ve Vedat Muriqi...

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Everton'da forma şansı bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Cenk Tosun hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte bazı takımlar şampiyonluk için bazı takımlar ise kümede kalmak adına kadrolarını güçlendirmek istiyor.

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Kulüplerin ciddi rakamlar harcayacağının tahmin edildiği Ocak ayında, tüm takımlarda hareketli günler yaşanması bekleniyor.

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İngiliz BBC televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde; ara transfer döneminde takımından ayrılabilecek futbolcuların listesi yayınlandı.

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Londra merkezli Carteret Analitik isimli danışmanlık şirketinin hazırladığı verilere dayanan listede Vedat Muriqi ve Cenk Tosun da yer aldı. Söz konusu listede her iki futbolcunun olası yeni takımlarına yer verildi.

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Listeyi hazırlayan şirket, Avrupa'nın önde gelen kulüplerine danışmanlık veriyor ve futbolcuların gerçek değerlerini aboneleriyle paylaşıyor.

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Gerçek değerler ise oyuncuların performanslarına, satın alacak kulüpte gösterebileceği potansiyel performansa ve yaşlarına göre hesaplanıyor.

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İşte Cenk Tosun ve Vedat Muriqi'in değerleri ve olası yeni takımlarının yer aldığı liste:

9PAUL POGBA

PAUL POGBA

Carteret Değeri 85 milyon sterlin / Anıldığı takımlar: Real Madrid, Barcelona, Juventus.

10CRISTIAN ERIKSEN

CRISTIAN ERIKSEN

Carteret Değeri: 51.4 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Real Madrid, Manchester United.

11OLIVIER GIROUD

OLIVIER GIROUD

Anıldığı Takımlar: Inter, Atletico Madrid.

12NATHAN AKE

NATHAN AKE

Carteret Değeri: 52 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Manchester City, Cheslea, Tottenham.

13WILFRIED ZAHA

WILFRIED ZAHA

Carteret Değeri: 41.1 milyon sterlin / Anıldığı Takım: Chelsea

14DWIGHT MCNEIL

DWIGHT MCNEIL

Carteret Değeri: 24.75 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace.

15DWIGHT GAYLE

DWIGHT GAYLE

Anıldığı Takımlar: West Bromwich Albion, Nottingham Forest, Stoker City.

16NICOLO ZANIOLO

NICOLO ZANIOLO

Carteret Değeri: 22 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Manchester United, PSG.

17THOMAS LEMAR

THOMAS LEMAR

Anıldığı Takım: Lyon

18TIMO WERNER

TIMO WERNER

Carteret Değeri: 60.61 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool.

19EDINSON CAVANI

EDINSON CAVANI

Anıldığı Takımlar: Atletico Madrid, LA Galaxy.

20JADON SANCHO

JADON SANCHO

Carteret Değeri: 44.6 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Manchester City, Manchester United. Chelsea, Real Madrid, Barcelona.

21GARETH BALE

GARETH BALE

Carteret Değeri: 44.7 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Manchester United.

22LUCAS TORREIRA

LUCAS TORREIRA

Carteret Değeri: 37.85 milyon sterlin / Anıldığı Takım: Napoli

23RHIAN BREWSTER

RHIAN BREWSTER

Anıldığı Takımlar: Aston Villa, Crystal Palace, Leeds United, Swansea.

24CENK TOSUN

CENK TOSUN

Anıldığı Takımlar: Leeds United, Crystal Palace, Beşiktaş

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Haberde Cenk Tosun'un bu sezon Premier Lig'de Everton formasıyla yalnızca 1 gol attığının altı çizildi. EURO 2020 Elemeleri'nde 3 gol attığı hatırlatılan Cenk Tosun'un Marco Silva döneminde ilk 11'deki yerini kaybettiği ifade edildi.

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Ayrıca, 2018 yılının Ocak ayında 27 milyon sterlin karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında o dönemin teknik direktörü Sam Allardyce'ın "Bu paraya Avrupa'nın en iyisi" sözlerine dikkat çekildi.

27VEDAT MURIQI

VEDAT MURIQI

Anıldığı Takımlar: Leicester City, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Monaco.

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Söz konusu haberde Vedat Muriqi'nin bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla 10 gol attığı hatırlatıldı. Kosovalı oyuncunun ayrıca EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere Milli Takımı'na da gol atma başarısı gösterdiği ve Premier Lig takımlarının takibinde olduğu kaydedildi.

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