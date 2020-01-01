Cenk Tosun ve Vedat Muriqi için tarih verdiler!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Everton'da forma şansı bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Cenk Tosun hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
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Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte bazı takımlar şampiyonluk için bazı takımlar ise kümede kalmak adına kadrolarını güçlendirmek istiyor.
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Kulüplerin ciddi rakamlar harcayacağının tahmin edildiği Ocak ayında, tüm takımlarda hareketli günler yaşanması bekleniyor.
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İngiliz BBC televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde; ara transfer döneminde takımından ayrılabilecek futbolcuların listesi yayınlandı.
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Londra merkezli Carteret Analitik isimli danışmanlık şirketinin hazırladığı verilere dayanan listede Vedat Muriqi ve Cenk Tosun da yer aldı. Söz konusu listede her iki futbolcunun olası yeni takımlarına yer verildi.
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Listeyi hazırlayan şirket, Avrupa'nın önde gelen kulüplerine danışmanlık veriyor ve futbolcuların gerçek değerlerini aboneleriyle paylaşıyor.
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Gerçek değerler ise oyuncuların performanslarına, satın alacak kulüpte gösterebileceği potansiyel performansa ve yaşlarına göre hesaplanıyor.
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İşte Cenk Tosun ve Vedat Muriqi'in değerleri ve olası yeni takımlarının yer aldığı liste:
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PAUL POGBA
Carteret Değeri 85 milyon sterlin / Anıldığı takımlar: Real Madrid, Barcelona, Juventus.
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CRISTIAN ERIKSEN
Carteret Değeri: 51.4 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Real Madrid, Manchester United.
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OLIVIER GIROUD
Anıldığı Takımlar: Inter, Atletico Madrid.
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NATHAN AKE
Carteret Değeri: 52 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Manchester City, Cheslea, Tottenham.
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WILFRIED ZAHA
Carteret Değeri: 41.1 milyon sterlin / Anıldığı Takım: Chelsea
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DWIGHT MCNEIL
Carteret Değeri: 24.75 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace.
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DWIGHT GAYLE
Anıldığı Takımlar: West Bromwich Albion, Nottingham Forest, Stoker City.
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NICOLO ZANIOLO
Carteret Değeri: 22 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Manchester United, PSG.
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THOMAS LEMAR
Anıldığı Takım: Lyon
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TIMO WERNER
Carteret Değeri: 60.61 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool.
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EDINSON CAVANI
Anıldığı Takımlar: Atletico Madrid, LA Galaxy.
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JADON SANCHO
Carteret Değeri: 44.6 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Manchester City, Manchester United. Chelsea, Real Madrid, Barcelona.
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GARETH BALE
Carteret Değeri: 44.7 milyon sterlin / Anıldığı Takımlar: Tottenham, Manchester United.
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LUCAS TORREIRA
Carteret Değeri: 37.85 milyon sterlin / Anıldığı Takım: Napoli
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RHIAN BREWSTER
Anıldığı Takımlar: Aston Villa, Crystal Palace, Leeds United, Swansea.
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CENK TOSUN
Anıldığı Takımlar: Leeds United, Crystal Palace, Beşiktaş
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Haberde Cenk Tosun'un bu sezon Premier Lig'de Everton formasıyla yalnızca 1 gol attığının altı çizildi. EURO 2020 Elemeleri'nde 3 gol attığı hatırlatılan Cenk Tosun'un Marco Silva döneminde ilk 11'deki yerini kaybettiği ifade edildi.
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Ayrıca, 2018 yılının Ocak ayında 27 milyon sterlin karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında o dönemin teknik direktörü Sam Allardyce'ın "Bu paraya Avrupa'nın en iyisi" sözlerine dikkat çekildi.
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VEDAT MURIQI
Anıldığı Takımlar: Leicester City, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Monaco.
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Söz konusu haberde Vedat Muriqi'nin bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla 10 gol attığı hatırlatıldı. Kosovalı oyuncunun ayrıca EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere Milli Takımı'na da gol atma başarısı gösterdiği ve Premier Lig takımlarının takibinde olduğu kaydedildi.