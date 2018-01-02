Cenk Tosun transferinde flaş gelişme! Ücreti...

Beşiktaş ile Everton kulüpleri arasındaki Cenk Tosun pazarlığında dün önemli gelişmeler yaşandı.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Güney Afrika’dan dönen başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, İngiliz kulübünden teklif konusunda fikir alışverişinde bulundu.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için son olarak 23+2 milyon Euro öneren Everton’dan 30 milyon sterlin talep edilmesi kararlaştırıldı. Teknik direktör Sam Allardyce’ın bir an önce kadroya katılmasını istediği Cenk’in transferinde kararlı olan İngiliz kulübünün, teklifi artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Anlaşmaları an meselesi
Tarafların bugün tekrar bir araya gelerek bonservis pazarlığına nokta koyması bekleniyor. Everton yönetiminin diğer yandan Cenk Tosun’la her konuda anlaşma sağlamış olması da bu transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Kulüplerin anlaşması halinde Cenk Tosun da yıllık kazancını yaklaşık 3 kat artıracak. 2014 yılında yaptığı anlaşmaya göre yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş’tan 1.6 milyon Euro garanti para ve maç başı 10 bin Euro ücret alıyor. İngiliz basınının iddiasına göre Everton Cenk’e haftada 145 bin sterlinden yılda 7.5 milyon sterlin (8.5 milyon Euro) ödeyecek.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Mirallas ve Niasse ayrılabilir
İngiltere’de top koşturan profesyonel futbolcular, yasalar gereği Cenk bu paranın yüzde 45’ini (3.8 milyon Euro) vergi olarak ödeyecek ve bu durumda eline yılda 4.7 milyon Euro net para geçecek. Everton’un kadrosunda halen forvet oyuncusu olarak Wayne Rooney, Sandro Ramirez, Ademola Lookman, Kevin Mirallas, Oumar Niasse ve genç oyuncu Nathan Broadhead bulunuyor. Teknik direktör Allardyce bu isimlerden sadece Rooney’den memnun görünürken, diğerleri beklentilerin çok altında kaldı. Cenk Tosun’un transferi durumunda Mirallas ve Niasse’nin takımdan gönderilmesi bekleniyor.