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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
18 Temmuz 2019 - 13:21,

Cenk Tosun transferinde bomba gelişme! Önümüzdeki hafta...

İngiliz ekibi Everton'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Cenk Tosun, Premier Lig ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamamıştı.

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Yıldız futbolcunun bu yaz Everton'dan ayrılarak eski takımı Beşiktaş'a geri dönebileceği iddia ediliyordu.

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Kulübüyle 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili olarak Ada basınından gelen haberse gündeme bomba gibi düştü.

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NSNO adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün önümüzdeki hafta içinde Cenk'i kadrosuna katabilmek için resmi teklifte bulunacağını yazdı.

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Haberde Everton'un kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirebilmek için Tosun Paşa'yı satması gerektiği hatırlatıldı.

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Cenk Tosun'un transfer döneminin bitişinden evvel Schalke'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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Cenk Tosun 2017-2018 sezonun devre arasında 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.

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Milli futbolcu İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta 9 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.

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