Cenk Tosun pişmanlığı! Yaptıklarıyla...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kış transfer döneminde başka bir takıma giden tek forvet oyuncusu Cenk Tosun değildi. Golcüler yeni takımlarına adapte olabildiler mi?
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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İşte öne çıkan isimler... (14 Mart 2018 itibarıyla)
Fotoğraflar: Arşiv
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ALEXIS SANCHEZ | Arsenal >> Manchester United | Şilili yıldız yeni takımıyla çıktığı 6 lig maçında sadece 1 gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sevilla maçlarında ise sahada bir hayalet gibiydi.
Fotoğraflar: Arşiv
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VAGNER LOVE | Alanyaspor >> Beşiktaş | Love, Beşiktaş'ta henüz bekleneni veremedi. 8 maçta 2 golü var ve bu golleri Karabükspor'a attı.
Fotoğraflar: Arşiv
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DIEGO COSTA | Chelsea >> Atletico Madrid | Yuvasına dönen Costa bıraktığı yerden devam ediyor. Atletico formasıyla yeni döneminde 13 maça çıktı ve 6 gol attı.
Fotoğraflar: Arşiv
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PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Dortmund >> Arsenal | 5 lig maçında 3 gol hiç de fena değil ama Tottenham ve City maçlarında ortada görünmemesi dikkate değerdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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CEDRIC BAKAMBU | Villarreal >> Beijing Guoan | Bursaspor'un eski yıldızı, Çin'deki ikinci maçında golle tanıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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MICHY BATSHUAYI | Chelsea >> Dortmund | Alman ekibine kiralık olarak gönderilen Batshuayi, Bundesliga'da 6 maçta 5 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol attı.
Fotoğraflar: Arşiv
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MOUSSA SOW | Al Ahli >> Bursaspor | Sow yeni takımında çıktığı 5 maçta golle tanışabilmiş değil.
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CENK TOSUN | Beşiktaş >> Everton | Cenk yeni takımında ilk golünü beşinci maçında attı. Burnley deplasmanı, Cenk'in ilk 11 oynadığı üçüncü maçtı. İlk golden sonra açılan Cenk, Brighton'a bir tane, Stoke City'ye de iki tane attı ve toplam gol sayısını dörde yükseltti.
Fotoğraflar: Arşiv
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GUIDO CARRILLO | Monaco >> Southampton | Soton'un büyük umutlarla aldığı Carrillo, yeni takımıyla çıktığı sekiz maçta henüz golle tanışamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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ISLAM SLIMANI | Leicester City >> Newcastle United | Slimani sakatlığı nedeniyle, kiralık olarak geldiği yeni takımında henüz şans bulamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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DANIEL STURRIDGE | Liverpool >> WBA | Sturridge yeni takımında çıktığı üç Premier Lig maçında golle tanışamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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OLIVIER GIROUD | Arsenal >> Chelsea | Giroud yeni takımıyla oynadığı 6 maçta sadece 1 gol atabildi ve o gol FA Cup'ta geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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AHMED MUSA | Leicester City >> CSKA Moskova | Eski takımına kiralık dönen Ahmed Musa, beş maçta gol atamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
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SANDRO WAGNER | Hoffenheim >> Bayern Münih | Wagner, Bayern formasıyla süre bulduğu 7 maçta 3 gole ulaştı.
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JO | Corinthians >> Nagoya Grampus | Galatasaray'ın eski forvetlerinden Jo, Japon ekibinde şu ana dek 3 maçta 1 gol attı.
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LOIC REMY | Las Palmas >> Getafe | Las Palmas'ta ne kadar kötüyse, Getafe'de de o kadar kötü. Henüz golü yok. (Goal)
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Cenk Tosun Ada'yı büyülüyor! Milli yıldızımız Everton'ın Stoke City deplasmanından aldığı 3 puana attığı 2 golle katkı yaptı... İşte o anlar, izlemek için videoya tıklayınız...