Cenk Tosun patlaması! Adına şarkılar yazdılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Premier Lig’de 8. sırada yer alan Everton’da son 8 maça 5 gol sığdıran Cenk Tosun tribünlerin göz bebeği oldu. Taraftarlar, “Big Sam’in berbat sistemi olmasa Cenk bir sezonda 20-25 gol atabilir. Çok akıllı bir oyuncu. Gitmesi gereken sıkıcı bir hocamız var” şeklinde yorumlar yapıyorlar
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'tan devre arasında 23 milyon Euro’ya Everton’a giden Cenk Tosun, yeni takımında şimdiden gönüllerde taht kurdu.
Fotoğraflar: Ajans
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İlk başta uyum problemi yaşayan ve 4 müsabakayı “boş” geçen Cenk, ardından 8 maçta ortaya koyduğu performansla tam not aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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Çok kritik goller atan 27 yaşındaki milli yıldız, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırıp Maviler’in 8. sırada tutunmasında başrolü oynadı. Taraftarların en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Cenk Tosun, büyük destek görüyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Gazete Habertürk'ten Acarkan Şako'nun haberine göre; Sosyal medyada 64 yaşındaki “Big Sam” lakaplı Allaydarce’ı eleştiren taraftarlar, “Kral Cenk” olarak adlandırdıkları yıldız futbolcuyu adeta göklere çıkarıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Taraftarların şu yorumları dikkat çekiyor:
> Berbat bir sistemde Cenk 5 gol attı. Eğer taktiksel anlamda iyi sisteme sahip olursak her sezon 20-25 gol atabilir.
Fotoğraflar: Ajans
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> Cenk çok akıllı bir futbolcu. Ne olursa olsun iyi bir teklife rağmen satılmamalı. Bizim gitmesi gereken sıkıcı bir hocamız var.
Fotoğraflar: Ajans
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> Cenk’in oyun stili Harry Kane’e benziyor. Onun gibi çok iyi bir bitirici.
Fotoğraflar: Ajans
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> Eğer Kane, Spurs’ten ayrılır ve Real Madrid’e giderse, Totthenham onun yerine Cenk’i koymak isteyecektir. Onu elimizde tutabilir miyiz bilmiyorum.
Fotoğraflar: Ajans
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TOSUN PAŞA'YA BESTE YAPILDI
Siyah-Beyazlı forma altında attığı gollerden sonra “Tosun Paşa” müziği çalınan Cenk Tosun için İngiliz taraftarlar da boş durmadı.
Fotoğraflar: Ajans
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The Drifters grubunun “Come on over to my place” şarkısı Cenk’e uyarlandı. Şarkı sözlerinde “Haydi yerime gel, hey Cenk, parti düzenliyoruz. Bizim Cenk’imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz” sözleri yer alıyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Sözlerinin kullanıldığı beste ilk olarak Cenk’in açılış golünü attığı Huddersfield müsabakasında söylendi. Kısa süre sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Cenk Tosun, devre arasında gitmesine rağmen 5 golle takımının en skorer 3. futbolcusu oldu. Aynı zamanda deplasmanda en çok gol atan isim konumuna yükseldi. (Haber Türk)