Cenk Tosun, Manchester'ı adeta salladı!

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk’i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullanmıştı.