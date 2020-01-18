Cenk Tosun, Manchester'ı adeta salladı!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace Manchester City'e konuk olduğu maça 11'de başlayan Cenk Tosun takımın ilk golünü kaydetti.
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Cenk Tosun yeni transfer olduğu Crystal Palace formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
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Roy Hodgson'ın görev verdiği Cenk Tosun, yeni takımında ilk golünü Manchester City'e attı.
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Cenk Tosun, 39. dakikada şık kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımını Manchester City karşısında öne geçiren golü kaydetti.
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Maçın ağır favorisi olarak gösterilen Manchester City'nin tribünlerinde sessizlik oluştu.
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Cenk Tosun ve takım arkadaşları ise golün sevincini büyük coşkuyla yaşadılar.
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İkinci yarısı oynanan mücadelede Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.
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Everton, Cenk Tosun'u Crystal Palace'a seszon sonuna kadar kiralamıştı. Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
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Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk’i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. " şeklinde konuşmuştu.