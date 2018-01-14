Cenk Tosun iyi, Everton kötü

Cenk Tosun ilk maçında elinden geleni yapsa da, Everton'un kötü performansı yıldız oyuncunun varlık göstermesini engelledi. İşte maçın özet bilgileri ve Uğur Meleke'nin yorumu...
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Cenk Tosun ilk maçında elinden geleni yapsa da, Everton'un kötü performansı yıldız oyuncunun varlık göstermesini engelledi. İşte maçın özet bilgileri, Uğur Meleke'den Cenk yorumu ve yeni Teknik Direktörü'nün sözleri...
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Rekor bir ücretle, 28 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun yeni takımıyla ilk sınavına dün Tottenham deplasmanında çıktı. Milli futbolcu maça ilk 11’de başlarken son derece hareketli ve istekli bir futbol ortaya koydu
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Everton ilk bölümlerde atak görünse de ilk golü ev sahibi takım buldu ve 26. dakikada Heung Min Son skoru 1-0 yaptı. Harry Kane’in 47 ve 59. dakikalardaki golleriyle farkı artıran ev sahibi ekipte, perdeyi kapatan golü 81. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Cenk Tosun, 62’de yerini Dominic Calvert-Lewin’e bıraktı.
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Everton Menajeri Sam Allardyce maç sonrası açıklamasında “Cenk açısından zor bir gündü. Ona hücumda yeterli desteği verirsek Beşiktaş’taki performansını göstereceğini düşünüyorum” dedi.
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UĞUR MELEKE: CENK-EVERTON'A KARŞI ÇIKMIŞTIM
Önceki gün Premier League editörü Oliver Butler bana Cenk’i sorduğunda “Onu zaman zaman Kane’e benzetiyorum. Pozisyon üretemeyen Everton yerine, sezon sonu Kane’i satacak Tottenham’a veya Liverpool’a gidebilecek potansiyeli var” demiştim.
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Oliver röportajı kısaltıp, ‘Türk Harry Kane’ başlığıyla yayınlamış, Türk medyasında da böyle yer aldı bu konu. Cenk’in Everton transferine karşı çıkma sebebim de buydu:
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Allardyce’ın Everton’ı savunmada mücadeleci ama hücumda renksiz. ‘Top 6’ya karşı şansları yok, bu yıl da-seneye de yapabilecekleri en iyi iş yedincilik. Everton’ın bu gri futboluna rağmen Cenk istekli, hareketli ve etkiliydi dün. Ama Everton rakip kaleye gitmediği sürece, onun da yapabileceği fazla bir şey yok.
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İşte milli futbolcumuzun Everton'daki ilk maçında kareler...