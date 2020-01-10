Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 16:28,
Cenk Tosun ilk idmanda şov yaptı!
Crystal Palace, Cenk Tosun'un ilk idmandaki performansının videosunu paylaştı.
Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.
Everton'da istediği kadar süre alamayan Cenk Tosun, Crystal Palace'ta yeni bir sayfa açmak istiyor.
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Signs 👉 Delivers. #CPFC pic.twitter.com/GHL6Scu9Kz— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 10 Ocak 2020