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Futbol
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 16:28, /

Cenk Tosun ilk idmanda şov yaptı!

Crystal Palace, Cenk Tosun'un ilk idmandaki performansının videosunu paylaştı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace forması giyecek.

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Crystal Palace sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

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Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Steve Parish, "Sezon sonuna kadar Cenk’i kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Cenk, golcü olarak kendini kanıtlamış ve uzun zamandır beğendimiz bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

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İngiliz kulübü sosyal medya hesabından da Türkçe "Hoşgeldin Cenk" mesajı paylaştı.

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Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson ise milli oyuncu ile ilgili olarak, "Cenk, bizim kulübümüz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Bizimle birlikte olmasından ve kadroya kalite katacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Yarınki maçın (Arsenal) kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Everton kulübüne bu transferi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. 8 tane oyuncumuz eksik olduğu için bu transferin zamanında gerçekleşmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

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Cenk Tosun, Crystal Palace’de 20 numaralı formayı giyecek.

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Öte yandan milli futbolcumuz, Crystal Palace formasıyla çıktığı ilk idmanda göz doldurdu.

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Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan idman videosunda Cenk Tosun'un attığı şık goller dikkatlerden kaçmadı.

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Cenk Tosun'un usta işi bitirici vuruşlarının yer aldığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Everton'da istediği kadar süre alamayan Cenk Tosun, Crystal Palace'ta yeni bir sayfa açmak istiyor.

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Cenk Tosun'un Crystal Palace ile çıktığı ilk maçtaki performansını izliyoruz...

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