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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Liverpool Echo / Fotoğraflar: Depo Photos
26 Ocak 2019 - 13:11,

Cenk Tosun için inanılmaz rakam! 140 milyon...

Cenk Tosun'un Everton'dan Crystal Palace'a transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Geçtiğimiz hafta arasında Cenk Tosun'un Everton'dan Crystal Palace'a kiralık olarak gideceği söyleniyordu. Hatta Palace cephesi kiralık teklifini iletmişti.

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Eğer Everton, Cenk'i kiralık olarak bırakmaya sıcak bakıyorsa, Huddersfield da milli golcümüzü kiralamak isteyen ekipler arasında yer alabileceğini belirtti.

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Fakat Everton cephesi, 22.5 milyon Sterlin'e (yaklaşık 157 milyon TL) satın aldığı Tosun Paşa'yı kiralamak istemediğini iki alıcıya da iletti.

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Liverpool Echo'nun iddiasına göre Everton'ın Cenk Tosun için istediği rakam tam 20 milyon Sterlin (yaklaşık 140 milyon TL) olarak belirlendi.

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Oumar Niasse'yi de kiralık olarak gönderen Everton, Cenk Tosun için de benzer yolu izlemeyeceğini, transfer bütçesi elde etmek için sadece satışa izin vereceğini açıkladı.

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Cenk Tosun'un takımı Everton, Premier Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Southampton 2-1 mağlup olmuştu. Cenk maçın 65. dakikasında oyuna dahil olmuş ancak gol yollarında etkili olamamıştı...

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