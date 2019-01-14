Cenk Tosun için büyük savaş! 2 dev...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.
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Everton, kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satışa çıkardı.
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Önceki gün Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşerek Cenk Tosun'u kiralamak istediğini belirtti. Beşiktaş da daha önce gündemine aldığı eski golcüsü için bir hamle daha yaptı.
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Kara-Kartal, Everton'un yüksek ücret istemesi üzerine Cenk Tosun'u kiralamak istediğini Ada temsilcisinin yönetimine iletti. Hangi takımın Cenk Tosun'u kiralayacağı merakla bekleniyor.
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FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SAVAŞI
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları Cenk Tosun'un ardından bu kez başka bir ismin transferinde de kesişti.
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Siyah-beyazlılar, Babel'in alternatifi olarak düşündüğü ve Schalke 04'te gözden çıkarılan Konoplyanka ile bir görüşme yaptı. Alman ekibinin disiplinsiz tavırları nedeniyle 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu gözden çıkarması üzerine sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi de devreye girdi.Schalke 04, yıldız oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetimi kiralık teklifinde bulundu.
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TRANSFER BEDELİ 2.5 MİLYON EURO
Alman basını, Schalke'nin Konoplyanka'ya başka talip çıkmaması halinde iki Türk takımından birine vereceğini yazdı.
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FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE...
Schalke, Konoplyanka için 2.5 milyon Euro bonservis isterken Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu da ifade edildi. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon başında yaşadığı kasık kas yırtılması nedeniyle 1 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmıştı.Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.