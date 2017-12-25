Cenk Tosun Everton'da mı? Fikret Orman açıkladı...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un transfer durumuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.
İsmail ER - DHA / Foto: Hürriyet Arşiv
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Fikret Orman, “İngiltere’den üç takım menajerler aracılığıyla Cenk Tosun’a talip oldu fakat bu kulüplerin hiçbirinden tesmi teklif gelmedi. Dolayısıyla hiçbiriyle ciddi bir görüşmemiz ve anlaşmamız olmadı.” ifadelerini kullandı.
İsmail ER - DHA / Foto: Hürriyet Arşiv
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Menajerleri uyardılar
Beşiktaş Başkanı, “İngiltere Premier Ligi’nden üç takım menajerler aracılığıyla Cenk’e talip oldu fakat bu kulüplerden herhangi bir resmi teklif gelmedi. Dolayısıyla hiçbiriyle ciddi bir görüşmemiz ve anlaşmamız olmadı” ifadelerini kullandı. Bu arada siyah beyazlı yöneticilerin Cenk için görüşme talep eden üç menajere, “Yetki belgesi aldığınız kulüplerden resmi teklif getirin, aksi halde sizinle görüşmeyiz” diye şart koştuğu belirtildi.
İsmail ER - DHA / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sosyal medyada bir süredir dolaşan ve dün bazı medya kuruluşlarında da yer alan ‘Cenk Tosun 20 milyon Euro’ya Everton’a satıldı’ iddiası gündeme bomba gibi düştü. Büyük yankı yaratan bu haber üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı telefonla arayıp, Cenk’in son durumunu sorduk. Orman, golcü futbolcu ile üç İngiliz kulübünün ilgilendiğini doğrularken, herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.
İsmail ER - DHA / Foto: Hürriyet Arşiv
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Cenk'in ilk alternatifi Demba Ba. Siyah-Beyazlıların eski oyuncusu kısa sürede açıklanabilir. Tosic ise İngiliz ve Alman kulüplerinin kıskacında.Teklifler 4-5 milyon Euro'ya çıkarsa Tosic de ayrılacak isimlerden birisi. (DHA)
İsmail ER - DHA / Foto: Hürriyet Arşiv
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Jose Sosa gündeme tekrar gelen bir isim. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş daha önceki ayrılığından dolayı Sosa'ya karşı tavırlı ama 10 numara eksiği yüzünden maliyeti çok düşük olursa bu transfer ciddiyet kazanacak. Trabzonspor'da kiralık oynayan Sosa için Bordo-Mavili takımın Başkanı Muharrem Usta "Bonservisini Milan'dan alacağız" açıklaması yapmıştı. Trabzonspor 15 Ocak'a kadar ödeme yapmazsa Sosa takım değiştirebilir. (DHA)