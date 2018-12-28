Cenk Tosun derken bakın kim geliyor! Beşiktaş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İngiltere'den beklenen isim yedek kulübesine mahkum olan Cenk Tosun'du ama bakın kim Beşiktaş'a transfer oluyor...
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Süper Lig’de 23 gol yiyen Beşiktaş'ta yönetim temizliğe kaleden başlıyor. Yöneticiler, iki sezon ‘Beşiktaş ruhu’na yakışan şekilde formayı terleten Fabri’yi geri getirmek için düğmeye bastı. İngiltere’de mutsuz olan İspanyol eldiven de dönmeye hazır.
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Beşiktaş başkanı Fikret Orman’ın, “Beşiktaş ruhu olmayanların takımda yeri yok” açıklamalarının ardından yönetim düğmeye bastı. Temizliğe kaleden başlayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon başında Liverpool’dan büyük umutlarla kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Loris Karius’un sözleşmesini feshedecek.
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Spor sayfalarından çok magazinsel haberlerle gündeme gelen Karius’un boşluğu ise yazın Fulham’ın yolunu tutan Fabricio Agosto Ramírez ile doldurulacak.
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Siyah beyazlılarda iki sezon ‘Beşiktaş ruhu’na yakışan şekilde formayı terleten Fabri’nin İngiltere’de mutsuz olduğunu bilen yönetim, İspanyol eldiveni sezon sonuna kadar kiralama teklifini sunacak.
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Fulham cephesi de 6 milyon euroya sezon başından kadrosuna kattığı 31 yaşındaki eldiveni gözden çıkarmış durumda. Premier Lig’in ilk 2 haftasında 11’de sahaya çıkan ve 5 gol yiyen Fabri’den istediği verimi alamayan Londra ekibi, 31 yaşındaki kaleciyi elden çıkarmanın planlarında.
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Takımda üçüncü kaleci konumuna düşen Fabri için gelecek her türlü teklife sıcak bakan Fulham yönetiminin Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.
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Türkiye’de ikiz bebek sahibi olma sevinci yaşayan Fabri çifti de geri dönmek istiyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı gelen bilgiler arasında.
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Türkiye’de medyadan yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi özlediğini her seferinde dile getiren Fabri'nin, maaş konusunda da yönetime sorun çıkarmayacağı kesin gibi. (Fanatik)
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FABRİCİO...
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Chelsea Hazard ile güldü!
Premier Lig'in 19. hafta maçında Chelsea deplasmanda Watford'u 2-1 mağlup etti. Mavilerde goller Belçikalı yıldız Eden Hazard'dan geldi.