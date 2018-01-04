Cenk için çarpıcı sözler! Onunla ilgili tek endişem...

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, golcü futbolcunun transferiyle ilgili şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Cenk Tosun, Beşiktaş'a transfer olduğunda Mustafa Pektemek'in bile arkasındaydı ama Cenk örnek bir futbolcu. Ayrıca bu konuda Şenol Güneş'in de hakkını vermek lazım. Birçok futbolcunun performansını Cenk gibi, Ryan Babel gibi yukarı çekti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu bir rekor ama Cengiz Ünder'in gidişi bence biraz daha özel. Cenk bu performansını Türkiye'de değil de başka bir ülkede gösterse bu fiyat 40 milyon Eurolara çıkabilirdi. Ama iyi bir yoldayız, bundan sonrası gelecektir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Cenk Tosun'un yerine gelecek oyuncu şimdi çok önemli olacaktır, 4-5 milyon Euro yeni transfere ayırmak doğru olmaz. İyi bir santrafor almak lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Cenk Tosun, İngiltere Ligi'nde başarılı olmak için performansını yüzde 20, yüzde 30 arttırması lazım. Benim tek endişem Everton doğru takım mı? Gerçi Cenk hep doğru tercihlerde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ona verecek bir aklım yok. Cenk Tosun, oyuncu olarak başarılı olacaktır, hal ve tavır olarak küçük rötuşlar gerekebilir. (Ajansspor)