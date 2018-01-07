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Futbol

Cenk gollerini bu statta atacak! İşte büyüleyen stadyum

Son olarak Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton'ın yeni stadyumunun maket hâli görenleri büyülüyor.

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Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında gollerini bu harika stadyumda atacak...

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Şimdiye dek maçlarını Goodison Park'ta oynayan Merseyside ekibi, stadyumunu deniz kıyısındaki Bramley Moore Dock bölgesine taşımaya hazırlanıyor.

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İşte yeni stadyumun görenleri büyüleyen maketleri...

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Goodison ParkEvertonCenk TosunFutbolBeşiktaş

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