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Cenk gollerini bu statta atacak! İşte büyüleyen stadyum
Futbol
Cenk gollerini bu statta atacak! İşte büyüleyen stadyum
Son olarak
Beşiktaş
'tan Cenk Tosun'u transfer eden
Everton
'ın yeni stadyumunun maket hâli görenleri büyülüyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
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Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında gollerini bu harika stadyumda atacak...
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
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Şimdiye dek maçlarını Goodison Park'ta oynayan Merseyside ekibi, stadyumunu deniz kıyısındaki Bramley Moore Dock bölgesine taşımaya hazırlanıyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
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İşte yeni stadyumun görenleri büyüleyen maketleri...
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:19
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
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Spor Arena Haber
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Spor Arena Haber
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SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:19
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Goodison Park
Everton
Cenk Tosun
Futbol
Beşiktaş
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