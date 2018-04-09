Cenk gitti, yerliler bitti!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cenk Tosun, geçen sezon Süper Lig’de 20 gol üretti. Kartal, başarılı forvet haricindeki 4 yerliden 9 gollük katkı almıştı.
Fatih SABOVİÇ
SON GÜNCELLEME
Fatih SABOVİÇ
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2017-18’de ise devre arası İngiltere’ye transfer olan Cenk hariç kimse fileleri havalandıramadı. Şampiyonluk yarışındaki G.Saray’da Türkler 11, F.Bahçe’de ise 10 gol kaydetti.
Fatih SABOVİÇ
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Cenk Tosun gitti, yerli katkısı bitti! Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de gol atabilen tek yerli futbolcu; devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun oldu. Siyah beyazlılar adına geçen sezon ligde 20 gol kaydeden Cenk’in haricinde 4 farklı yerli oyuncu da (Oğuzhan 5, Olcay Şahan 2, Atınç ve Gökhan Gönül 1’er kez) 9 defa sevinç yaşamıştı. 2017-2018 sezonunda ise, İngiltere’nin yolunu tutmadan önce ligde 8 kez rakip fileleri sarsan Cenk Tosun’dan başka gol atan Türk oyuncu çıkmadı.
Fatih SABOVİÇ
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6 ismin golü yok, 13 asisti var
Kartal’ın bu sezon Süper Lig maçlarında forma giyen yerli oyuncularından Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Fatih Aksoy toplamda 13 asistlik katkı verirken ağları havalandırmayı başaramadı.Söz konusu isimler arasında yalnızca Mustafa, Türkiye Kupası karşılaşmalarında 4 defa gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de Caner 6, Oğuzhan 3, Gökhan 2, Mustafa ile Necip ise 1’er kez asist yapabildi.
Fatih SABOVİÇ
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En skorer yerli hâlâ Cenk!
Üç büyükler arasında yerlileri en çok skor üreten takım, 11 golle G.Saray... Fenerbahçe hemen ezeli rakibinin ardından 10 golle takipte. Büyüklerin yıldızları arasında en çok ağları sarsan isim 6 defa tabelayı değiştiren Galatasaraylı Tolga Ciğerci oldu.
Fatih SABOVİÇ
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Tolga’yı, Süper Lig’de oynadıkları mücadelelerde 3’er gol atmayı başaran F.Bahçeli Alper ve Ozan Tufan izledi. Bir diğer bakış açısıyla; üç büyük takımdaki yerli oyuncular arasında ‘ligde en golcü’ ismin hâlâ Everton’daki Cenk Tosun olması dikkat çekti.