Cenk geri sayıma geçti! Yeni adresi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Cenk Tosun büyük umutlarla gittiği Everton'dan ayrılmak üzere. Yeni adresi de hemen hemen belli.
2/11
Everton’da Sam Allardyce’ın gönderilip yerine Marco Silva’nın getirilmesi sonrasında forma şansı azalan Cenk Tosun, kulübüyle yol ayrımına geldi.
3/11
Milli yıldızın, gelecek haftaya kadar durumunda gelişme olmazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.
4/11
Geçen sezonun ara transfer döneminde 23 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a giden milli golcü Cenk Tosun, teknik direktör Sam Allardyce’ın gönderilip yerine Marco Silva’nın getirilmesi sonrasında forma yarışında geride kaldı.
5/11
Genç çalıştırıcının eski kulübü Watford’dan oyuncusu Richarlison’u Everton’a transfer etmesi ve Brezilyalı kanat oyuncusunu forvet hattında görevlendirmesi sonrasında bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yol ayrımına geldi.
6/11
İlk etapta Everton’da forma yarışına devam eden başarılı oyuncunun, takımdaki durumunda bir değişiklik olmazsa ara transferde ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
7/11
Süper Lig’den; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başta olmak üzere İspanya, Rusya ve Almanya’dan teklifler alan yıldız golcünün, ay sonuna kadar takımda daha fazla forma şansı bulamazsa bir Premier Lig ekibine kiralık olarak gitmeyi düşündüğü bildirildi.
8/11
Kısa sürede Everton taraftarının sevgilisi olan milli yıldızımız için; İngiltere’den de birçok kulübün şimdiden sıraya girdiği konuşuluyor. (Fanatik)
9/11
CENK TOSUN
10/11
Everton, son oynadığı lig maçında sahasında Bournemouth'u 2-0 yenerken, Cenk Tosun mücadelede süre alamamıştı...