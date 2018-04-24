Cengiz üzdü, Salah coştu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayak karşılaşmasında Liverpool, sahasında Roma'yı konuk etti. Mücadeleyi İngilizler 5-2'lik farklı bir skorla kazandı. Barcelona'yı mucizevi bir şekilde eleyerek son 4'e kalan Roma'nın final için bir mucizeye daha ihtiyacı var...
Foto: Getty, Reuters,AFP,AP
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Yakaladığı çıkışla sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Mohammed Salah, 2 gol ve 2 asistle maçın yıldızı oldu. Eski takımına karşı attığı gollerde sevinmedi. Salah'ın diğer gollerde büyük sevinç yaşaması ise dikkatlerden kaçmayan bir unsurdu. Mohammed Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı; Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında bir sezonda daha fazla gol atan başka oyuncu yok...
Foto: Getty, Reuters,AFP,AP
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LEWA'YI DA YAKALADI
Mohammed Salah, Robert Lewandowski'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı final maçında dört gole katkı yapan ilk futbolcu oldu. Polonyalı yıldız bunu tam beş sene önce bugün Real Madrid'e karşı başarmıştı (24 Nisan 2013, 4 gol).
Foto: Getty, Reuters,AFP,AP
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Türk seyircilerin gözü de Cengiz Ünder'de idi. Roma'da ilk senesinde tarihi bir maçta 11'de başlayan milli futbolcumuz, fizik olarak güçlü olan Liverpool savunması arasında varlık gösteremedi. Cengiz Ünder ikinci yarıda forma giymedi ve ikinci devre başlarken yerini Schik'e bıraktı.
Foto: Getty, Reuters,AFP,AP
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Salah'ın 75. dakikada oyundan alınması Kırmızılar'a yaramadı. Roma 81'de Dzeko, 85'te ise penaltıdan Perotti'nin golleriyle durumu 5-2'ye getirdi. Roma'nın turu çevirmek için ufak da olsa bir ümidi oldu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yenilen goller sonrasında adeta çılgına döndü.
Foto: Getty, Reuters,AFP,AP
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BARCELONA'DAN REKORU ALDILAR Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde iki oyuncusu birden (Muhammed Salah & Roberto Firmino) 10 veya daha fazla gol atan ikinci takım oldu. İlk takım Barcelona'ydı (2014/15 sezonunda Messi & Neymar). Bu sezon 51 maçta 128 gol atan Liverpool, en fazla gol attığı ikinci sezonunu yaşıyor. 126 yıl boyunca sadece 1981-1982 sezonunda 62 maçta 129 gol atılmıştı