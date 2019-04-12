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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12 Nisan 2019 - 11:58,

Cengiz Ünder'e yorum attı, rezil oldu!

31. haftası oynanan İtalya Serie A'da Roma, 19. hafta maçında deplasmanda Parma'ya konuk olmuştu.

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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma bu mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanı kapmıştı.

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Bu maçın 75. dakikasında Cengiz Ünder takımının 2. golünü atarak galibiyeti getirmişti. Bu karşılaşmada Milli futbolcumuzun attığı gol sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Cengiz Ünder'in attığı gole bir taraftar, 'Onu ben bile atarım' şeklinde yorum yazdı.

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Bu yorumu yapan taraftar bulundu ve stadyuma getirildi.

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Cengiz Ünder'in attığı gol pozisyonu 3 kere canlandırıldı.

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İlk denemede Marco'nun ayağı kayınca yerde kaldı. Stadyumda bulunan taraftarlardan uğultu sesleri geldi.

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İkinci pozisyonda ise taraftarın cılız şutu auta çıktı.

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Son pozisyonda taraftar düzgün bir vuruş yapsa da top yandan auta çıktı. Canlandırılan pozisyonlar sonrasında golü atamayan Marco şu yorumu yaptı: Bir daha böyle bir şey söylemem...

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