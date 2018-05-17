Cengiz Ünder'e müthiş teklif! 182 milyon...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cengiz Ünder'e müthiş teklif! 182 milyon...
Futbol

Cengiz Ünder'e müthiş teklif! 182 milyon...

Roma'ya büyük umutlarla transfer olan ve yıldızı kısa sürede parlatan Cengiz Ünder, kıymete bindi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli yıldızımızı Avrupa'nın iki dev kulübü renklerine bağlamak için harekete geçti... Kesenin ağzı Cengiz Ünder için açıldı... İşte bu transfer harekatının tüm detayları...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder için İtalyan kulübüne Arsenal ve Monaco'nun resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon euroya Roma’ya transfer olan 21 yaşındaki milli futbolcu, takımının ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi oldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İtalyan basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Roma'ya iki büyük transfer teklifi geldi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde Arsenal ve Monaco'nun Cengiz için Roma'nın kapısını çaldığı ve Monaco'nun 35 milyon euro (182 milyon lira), Arsenal'ın ise 30 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. (Güneş)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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