Cengiz Ünder tarihe geçti!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Cengiz Ünder, 41. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarak tarihe geçti. Cengiz'in bu golü ise bir golden çok fazlasını ifade ediyordu! İşte detaylar...
Foto: Reuters, AP, Getty Images
SON GÜNCELLEME
Foto: Reuters, AP, Getty Images
SON GÜNCELLEME
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Ligde kaydettiği üst üste gollerle adeta gol makinesine dönüşen genç futbolcunun bu iyi formunu Avrupa'ya taşıyıp taşıyamayacağı merakla bekleniyordu. Cengiz görevini yaptı ve Roma'yı 41. dakikada 1-0 öne geçiren gole imzasını attı.
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Cengiz Ünder Avrupa'daki ilk maçında fileleri sarstı. Bu gol deplasmada skor bulan Roma için de Cengiz için de büyük önem taşıyordu. Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu (20 yaş, 7 ay, 7 gün)
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Milli futbolcumuzun bu golü elbette Roma tarafında büyük heyecan uyandırdı. Roma resmi Twitter hesabı golden sonra Cengiz'in fotoğrafını paylaşarak "GOOOOOL! Yine o, yine o" mesajını taraftarlarıyla paylaştı!
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Golün asistini yapan Roma'nın Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun Cengiz ile yaşadığı gol sevinci de görülmeye değerdi. Golden sonra Cengiz'e koşan Dzeko, "Cengoooooooo" şeklinde bağırarak gol sevincini arkadaşıyla paylaştı..
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Golden sonra takım arkadaşları genç futbolcuya sarılarak sevincini onunla paylaştı. Cengiz Ünder, Roma formasıyla sahaya çıktığı son dört resmi maçta altı gole katkı yaptı (beş gol, bir asist). Ünder'den övgüyle bahseden hocası Eusebio Di Francesco'nun yanı sıra, İtalyan basınında Juventus'un süperstarı Paulo Dybala'ya benzetiliyor Cengiz...
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Roma, ikinci yarıda takım olarak düşerken Cengiz Ünder de pek öne çıkamadı. Görevini yapan yıldız oyuncu 71. dakikada yerini Gerson'a bırakarak yedek kulübesine çekildi. Ev sahibi Shakhtar 52'de Facundo Ferreyra ve 71'de Fred'in harika frikik golüyle 2-1 kazandı mücadeleyi. Roma deplasman golü avantajını, Shakhtar ise skor avantajını kaptı. Rövanş ise 13 Mart Salı günü...
Foto: Reuters, AP, Getty Images
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Roma - Shakhtar mücadelesinden geriye ise bu kareler kaldı...