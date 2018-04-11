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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Cengiz Ünder tarihe geçecek! 8. futbolcu...
Futbol

Cengiz Ünder tarihe geçecek! 8. futbolcu...

20 yaşındaki futbolcu, Roma’nın yarı finale çıkmasıyla genç yaşına rağmen Türk futbolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 7 Türk futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamaya hak kazandı. Geride kalan 7 futbolcu ise...

İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, evinde karşılaştığı Barcelona’yı 4-1’in rövanşında 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Cengiz, sonradan oyuna girerek 3. golün asistini yaparak takımının turunu geçmesini sağladı. Genç futbolcu, bu sezon transfer olduğu Roma’da gösterdiği performansla adından dünya basınında sıkça söz ettiriyor.

İHA
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20 yaşındaki futbolcu, Roma’nın yarı finale çıkmasıyla genç yaşına rağmen Türk futbolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 7 Türk futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamaya hak kazandı.

İHA
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Geride kalan 7 futbolculardan sadece 4’ü yarı finalde süre aldı. Cengiz, böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde yar alan 8. Türk futbolcu olacak.

İHA
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Berkant Göktan (Bayern Münih) (1998-1999) (Oynamadı)

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Emre Belözoğlu (Inter) (2002-2003)

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Okan Buruk (Inter) (2002-2003) (Oynamadı)

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Yıldıray Baştürk (Bayern Leverkusen) (2001-2002)

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Hamit Altıntop (Bayern Münih, Real Madrid) (2009-2010, 2011-2012)

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Nuri Şahin (Borussia Dortmund) (2012-2013)(Oynamadı)

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Arda Turan (Atletico Madrid) (2013-2014)

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"10 yaşından beri onun videoları ile büyüdüm" Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder, maç sonu çok mutlu olduğunu söyledi. Milli futbolcunun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...

Cengiz ÜnderYıldıray Baştürk

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