Cengiz Ünder tarihe geçti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cengiz Ünder, İtalya Serie A'da Roma'nın sahasında Beneveto'yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyarak hem tarihe geçti hem de sosyal medyayı salladı.
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İtalya Serie A'da Roma'nın sahasında Beneveto'yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyarak herkesin beğenisini toplayan Cengiz Ünder, attığı ilk golden sonra asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
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Cengiz Ünder'in teknik direktörü Di Francesco, "Büyük oyuncular maçı değiştirebilir” diyerek başlayan “Cengiz bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta öncesine kadar özgüven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir” yorumunu yaptı.
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2002'DEN SONRA İLK KEZ
Cengiz Ünder, İtalya Serie A'da 2002'den bu yana bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. En son Emre Belözoğlu, 2002 Aralık ayında Lazio maçında Inter formasıyla iki gol atmıştı. Inter o maçta 3-0 geriden gelmiş ve maçı 3-3'e getirmişti.
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabı, Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği pozu paylaşarak, "İzlenmesi gereken biri? Cengiz Ünder, Roma formasıyla son 2 maçta 3 gol attı" ifadelerini kullandı.
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Cengiz Ünder, 82. dakikada oyundan çıktıktan sonra Roma taraftarı: "Cengiz çıktı, televizyonu kapat."
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İşte Cengiz Ünder için İtalyan gazetelerinde ve sosyal medyada yazılanlar... - Corriere dello Sport: "Bu nasıl Roma, Türk işi şeyler... Ünder, geleceğin lideri"
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Çizme'nin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da Cengiz Ünder'i ön plana çıkararak, karşılaşmaya 2 tam sayfa ayırdı. Gazete, "Roma, Ünder'le ilerliyor" ve İtalya'da inanılmaz ya da karışık işler yapıldığında kullanılan meşhur deyime atıfla "Asist, gol ve koşu. Şimdi rakiplere karşı Türk işi şeyler yapılıyor" başlıklarını kullandı.
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La Stampa gazetesi de, "Roma, Cengiz'in vuruşlarını keşfetti" başlıklı haberinde, kulüpteki sponsor krizine dikkat çekerek, Cengiz'in sayesinde THY'nin Roma'nın sponsorluğunu üstlenmeye yakın olduğunu yazdı.
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AS Roma 360: "Yeni bir Türk yıldız doğdu; Di Francesco'nun yeni mücevheri"
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Roma Teknik Direktörü Di Francesco: "Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım"
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Corriere della Sera da, 8 puanla onurlandırdığı oyuncuyu, "Artık Serie A'yı hazmetmiş gibi görünüyor. Cengiz'in, Iturbe'nin 3 yılda yaptıklarından daha fazlasını yaptığını söyleyebiliriz" sözleriyle övdü.
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Şeytan Newcastle duvarına çarptı! Mourinho'nun öğrencileri Newcastle'a 1-0 kaybetti. İzlemek için videoya tıklayınız...