Cengiz Ünder şoku! 'Milli Takım'dan geri dönsün'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çizme'de son 7 maçta attığı 5 golle parlayan Cengiz'in dizinden sakatlığı kritik lig ve Devler Ligi'nde Barcelona'yla oynayacakları maçlar öncesi Romalıları tedirgin etti.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Cengiz Ünder'in A Milli Takım kampında sakatlanması, kulübü Roma'yı harekete geçirdi. İşte Roma'nın hamlesi ve genç yıldızın son durumu ve detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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Ünder'in beklenmeyen sakatlığı A Milli Takım cephesinde büyük üzüntü yaratırken bu sakatlık genç oyuncunun kulübü Roma'yı da derinden yaraladı. Son dönemdeki performansı ile takımın vazgeçilmezi konumuna gelen Ünder'in sakatlığı sonrası Roma, Milli Takım yetkililerine ulaştı.
Fotoğraflar: Ajans
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İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile çok kritik karşılaşmalara çıkacak olan sarı-kırmızılıların, takımın genç yıldızıyla ilgili gelişmeler karşısında büyük tedirginlik yaşadığı kaydedildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Cengiz'in ilk belirlemelere göre geçirdiği sakatlığın sol dizinden olduğu bildirildi. Diz sakatlıklarının çok ciddi olması nedeniyle İtalyanlar tutuştu. Milli yıldızın İrlanda karşısında oynatılmaması ise Roma cephesini bir nebze rahatlattı.
Fotoğraflar: Ajans
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Antrenmanda sadece düz koşu yapan Cengiz için Romalı kurmayların milli takım doktorlarından aldıkları bilginin bu rahatlamada etken olduğu ifade edildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Şu an için milli kadroda yer alan Cengiz'in İtalya'ya geri çağrılma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. 20 yaşındaki yıldız, Roma'da oynadığı son 7 maçta 5 gol, 1 asistle göz doldurdu.
Fotoğraflar: Ajans
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TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Cengiz Ünder'in sakatlığıyla ilgili rahatlatan ifadeler kullandı. Dürüst, "Cengiz, Riva'da küçük bir sakatlık geçirdi. Durumunda çok fazla korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum" dedi. (A Spor)