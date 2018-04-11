Cengiz Ünder maç sonu Messi'yi bekledi fakat...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm; ona karşı oynamak tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı. Ayrıca Cengiz Ünder'in karma alanda (mixed zone) Messi'yi beklediği ancak Arjantinli yıldızın...
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm; ona karşı oynamak tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı. Ayrıca Cengiz Ünder'in karma alanda (mixed zone) Messi'yi beklediği ancak Arjantinli yıldızın...
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederken Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Roma Olimpiyat Stadı'nda dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Ünder, "Bugün herhalde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol, bir de bugünkü, benim için tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de bu başarıyı elde eder ve finale çıkarız" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran ve 73'üncü dakikada Patrick Schick'in yerine oyuna dahil edilen Cengiz Ünder, Lionel Messi gibi büyük bir futbolcuya karşı oynamasına dair hislerini de şu sözlerle dile getirdi:
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
"Ben 10 yaşından beri onun videoları ile büyüyen biriyim. Sürekli onun videolarını izlerdim. Bugün onunla karşılıklı oynamak, inanılmaz ve tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum bunun için de. Kazandığımız için daha da mutluyum." Cengiz Ünder'in, maçın 82'nci dakikasındaki korner atışını karşılayan Manolas, mücadelenin sonucunu belirleyen golü kaydetmişti.
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
MESSİ, CENGİZ'E SELAM VERMEDEN GEÇTİ
Öte yandan, AS Roma'yı 34 yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir detay göze çarptı.
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
Elenmelerinin üzüntüsünü yaşayan Messi, karma alanda (mixed zone) Cengiz Ünder ile karşı karşıya geldi. Ünder'in, selamlaşmak için bir süre yüzüne baktığı Messi, kimseyle göz göze gelmemek için başını yere eğdi ve stattan ayrıldı.
Kaynak: DHA / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
"10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm" Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, Messi ile ilgili çok özel açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...