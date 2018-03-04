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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Çizme'yi sallıyor! 'Cengiz denen futbolcu kim...'
Futbol

Çizme'yi sallıyor! 'Cengiz denen futbolcu kim...'

Serie A'nın 27. haftasında Roma, şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'yi deplasmanda 4-2 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder takımının ilk golünü attı Napoli teknik direktörü Maurizio Sarri de Cengiz'in attığı golle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ayrıca taraftarlar da Cengiz ile ilgili çok sayıda mesaj paylaştı. Genç futbolcu herkesten tam not aldı.

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Milli futbolcu, şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'yle oynadıkları maçın 7. dakikasında çok kritik bir gol atarak takımını 1-1'lik beraberliğe taşıdı ve daha sonrasında Roma sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri de mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda Cengiz Ünder'in attığı golün önemine vurgu yaptı. Ayrıca futbolseverler Cengiz Ünder'i övgü yağmuruna tuttu.

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Başarılı teknik adam, "Attığımız golden hemen 1 dakika sonra beraberlik golünü yememiz oyunun kırılma noktası oldu. Bu bizi çok kötü etkiledi. Biraz şanssız olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Roma formasıyla çıktığı son 6 maçta 6'ncı golüne ulaşan Cengiz, toplamda da 7 gole doğrudan etki etti. İşte taraftarlardan gelen Cengiz yorumları:

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"İzlenmesi gereken oyuncu: 20 yaşındaki fenomen Cengiz..."

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"Cengiz, Dybala'dan daha iyi!"

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"Cengiz Ünder durdurulamaz!"

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"Zaman, Cengiz'in çıtayı nereye çıkardığını görme zamanı"

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"Yine Cengiz yine gol"

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"Cengiz hayatının dönemini yaşıyor"

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"Roma maçlarını Cengiz için izliyorum"

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"Cengiz varsa parti var!"

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"Cengiz denen futbolcu kim? Ne zaman Roma maçı izlesem gol atıyor!"

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"Cengiz hala ateş ediyor!"

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Harry Kane durdu, Min Son coştu! İzlemek için videoya tıklayınız...

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"Cengiz ne harika bir oyuncu"

Cengiz ÜnderFutbolNapoliİtalya

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